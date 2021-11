Søndag aften afgik en 18-årig mand ved døden, efter han var blevet udsat for et knivstikkeri. Politiet havde forsøgt at yde førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Kort efter blev to 19-årige mænd anholdt i sagen. De blev mandag klokken 14 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. De nægtede sig begge skyldige i manddrab.

Den første af de to sigtede 19-årige kom snøftende ind i lokalet klokken 14. Han græd og tørrede sig i øjnene. Han var iført en blå kriminaldragt og virkede meget berørt af situationen. Han satte sig herefter ved siden af sin advokat.

Den anden af de to anklagede kom ind efterfølgende iført samme blå kriminaldragt. Han fremstod ikke nær så påvirket af situationen, men forholdt sig tværtimod roligt.

De to 19-årige er begge sigtet for ialt tre forhold. Det første forhold omhandler manddrab klokken 21.11 søndag på Ormslevvej i Viby.

Manddrabet skal ifølge anklagemyndigheden være sket i forening under forudgående aftale mellem de to 19-årige samt en tredje medgerningsmand, der fortsat er på fri fod.

Andet forhold omhandler forsøg på røveri på den dræbte på samme tidspunkt og sted igen i forening og under forudgående aftale mellem de to og en tredje medgerningsmand og ved brug af kniv, hvor de forsøgte at frarøve ham værdier.

Tredje og sidste forhold omhandler knivloven, hvor de er sigtet for besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder ved på offentlig tilgængeligt sted at have båret og været i besiddelse af kniven.

Den ene nægtede sig skyldig i forhold et og tre, men delvist skyldig i forhold to. Han erkendte, at det var forsøg på røveri, men ikke ved brug af kniv. Den anden mand nægtede sig skyldig i alle tre forhold.

Den ene af de 19-årige blev anholdt klokken 01.11 natten til mandag. Den anden 19-årige blev først anholdt klokken 04.07 mandag morgen.

De ville begge to gerne afgive forklaring.

Anklageren anmodede om dørlukning med begrundelsen, at det er en meget alvorlig sag, hvor der fortsat er en medgerningsmand på fri fod, og politiet derfor er på et uvidende tidspunkt i sagen lige nu. Begge forsvarsadvokater var enige.

B.T. og Ekstra Bladet protesterede. Dommer Grith Rosleff valgte at lukke dørene af hensyn til efterforskningen, og B.T. måtte derfor forlade lokalet.

