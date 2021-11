B.T. kunne tidligere fortælle, at Østjyllands Politi var massivt til stede i Viby grundet et knivstikkeri.

Og nu melder politiet, at en 18-årig mand er afgået ved døden af knivstikkeriet. Der er to 19-årige mænd anholdt og mistænkt for drabet.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 21.11 søndag aften, og kort efter var flere patruljer og ambulance på stedet.

Der blev herefter ydet førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Efterforskningen ledte politiet på sporet af to 19-årige mænd, som i løbet af natten blev anholdt i Aarhus-området.

Kriminalteknikere på stedet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Kriminalteknikere på stedet. Foto: presse-fotos.dk

«Det er en meget alvorlig hændelse, og vi har sat massivt ind både operativt og efterforksningsmæssigt for at opklare sagen. Vi har i løbet af aftenen og natten foretaget flere ransagninger, afhørt en række personer, gennemsøgt området for spor og kigget overvågning igennem. Vi har fortsat en del efterforskningsskridt foran os, og der kan komme flere anholdelser i sagen,« siger politiinspektør Brian Olsen.

Østjyllands Politi er stadig i den indledende fase af efterforksningen, og derfor er det stadig begrænset, hvor mange oplysninger, de kan give om sagen.

«Ud fra den indledende efterforksning tyder det på, at den 18-årige har en form for relation til gerningsmændene, men det er for tidligt at sige noget om motivet endnu. Det er klartm, at sådan en hændelse skaber stor utryghed i området, og derfor vil vi i de kommende dage være ekstra synlige i Viby-området - blandt andet med den mobile politistation, hvor borgerne kan få en snak med vores betjente,« siger politiinspektøren.

Politiet til stede med hunde på gerningsstedet. Vis mere Politiet til stede med hunde på gerningsstedet.

B.T. Aarhus har talt med en af naboerne. Mogens Johannes Tiemroth bor blot 50 meter fra gerningsstedet.

Han oplever også utrygheden i området.

«Det er da skræmmende, at det er sket så tæt på. Det kommer lidt som et chok,« siger han.

Han fortæller til B.T. Aarhus, at han hverken har hørt eller set noget, før politiet ankom til stedet.

»Pludselig kom de ud med 10 politibiler. De kørte hele tiden rundt og ledte med hunde. De var der nok i fem timer i løbet af natten,« fortæller han.

Hændelsen fandt sted sent søndag aften, og Østjyllands Politi har derfor efterforsket hele natten.

Både kriminalteknikere og hundepatruljer var i gang med at undersøge på stedet.

