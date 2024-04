Flere hundeejere leder nu desperat efter deres hunde – for meget tyder på, at de er blevet stjålet.

Det er situationen, efter flere hunde tilsyneladende er blevet stjålet foran Netto-butikken i Nørresundby.

Det skriver TV 2 Nord.

Ifølge Nordjyske har en mand blandt andre fået stjålet sin hund.

Har du fået stjålet din hund foran Netto? Så er du velkommen til at skrive til journalist Sebastian Døssing på seds@bt.dk.

Et vidne har forklaret, at en mand kom kørende på en elscooter ved Netto, hvorefter han kørte væk med en hund under armen.

Og hundens beskrivelse er identisk med mandens hund.

Klokken 16.50 oplyser manden dog til Ekstra Bladet, at hunden er fundet.

Ikke desto mindre tager Nordjyllands Politi sagerne alvorligt og efterforsker disse:

»Man skal kunne have tillid i det danske samfund, og når man sætter sin hund udenfor en butik, så skal den ikke tages,« siger Lasse Kragh, vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, til TV 2 Nord.

Hændelserne har også fået Netto-butikken til at fraråde borgere at efterlade hunde foran butikken.