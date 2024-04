Hvis du har siddet på din arbejdsplads og skænket regeringen en mindre venlig tanke i dag, er du bestemt ikke alene.

Rigtig mange vælgere forbinder nemlig primært regeringen med beslutningen om at sløjfe store bededag som helligdag.

Og det er især Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, som vælgerne har valgt fra på grund af den beslutning.

Det forklarer Kasper Møller Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i holdningsdannelse, vælgeradfærd og valgdeltagelse.

»Stort set hele Socialdemokratiets tilbagegang kom samtidig med, at debatten om store bededag buldrede derudad. Rigtig mange af deres tidligere vælgere flygtede over til SF, og der er de blevet hængende lige siden,« siger Kasper Møller Hansen.

Venstre er derimod gået tilbage af andre årsager, hvor den helt store forklaring på vælgerflugten er, at partiets vælgere ikke har brudt sig om, at man valgte at gå i regering med de tidligere røde arvefjender.

»Fælles for regeringenspartiernes vælgere, dog i lidt mindre grad Moderaternes, er, at de generelt ikke har brudt sig om den proces, der var, hvor man ikke forberedte befolkningen på, at man ville træffe den her beslutning om at afskaffe store bededag,« siger forskeren.

Derfor er en dag som i dag – den første store bededag i mere end 300 år der ikke er en helligdag – en negativ påmindelse for især de socialdemokratiske vælgerne om det, de ikke bryder sig om ved regeringen.

»Og sådan kommer det nok til at være nogle år endnu. I det hele taget kan vi se, at vælgerne ikke har brudt sig om det, man har opfattet som en magtfuldkommen beslutning fra regeringen, og store bededag har spillet en meget stor rolle i, hvorfor regeringen i dag er så upopulær,« siger Kasper Møller Hansen.

Torsdag landede en ordentlig kæberasler af en meningsmåling fra Megafon, hvor SVM-regeringens popularitet har ramt endnu et lavpunkt.

I målingen er Liberal Alliance næsten lige stå så stort som Socialdemokratiet, mens Venstre styrtdykker til 6,5 procent af stemmerne.