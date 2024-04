Så er det forår.

Også snart temperaturmæssigt.

Det betyder også væk med vinterdæk og frem med sommerdæk.

Men danskerne er ofte for sent ude med dette skifte, og det kan være både farligt og dyrt.

Det skriver Alm. Brand Forsikring A/S i en pressemeddelelse.

Jan Graversgaard, der er direktør for autoskader i forsikringsselskabet siger:

»Vi danskere er generelt optaget af sikkerhed og økonomisk kørsel. Alligevel kan vi hvert år konstatere, at rigtig mange ikke får prioriteret at skifte til sommerdæk, før vi kommer langt hen på foråret eller sågar ind i sommeren. Vi hører ofte, at mange er opmærksomme på at skifte til vinterdæk om efteråret, men det er altså lige så vigtigt med skiftet om foråret.«

Tommelfingerreglen lyder, at man bør skifte til sommerdæk, når både dags- og nattetemperaturen ligger stabilt over 7 grader.

Ifølge forsikringsselskabet er bremselængden cirka 15 procent længere, hvis du kører på vinterdæk om sommeren. Og vejgrebet er cirka 10 procent dårligere.

»Det er surt at skulle undvære sin bil eller komme galt afsted, fordi man ikke lige fik skiftet i tide, og der er en risiko ved at køre med vinterdæk om sommeren, fordi de er lavet af et blødere materiale, som er skabt til netop vinterkørsel,« siger Jan Graversgaard, der pointerer, at det også kan mærkes på pengepungen, hvis man kører videre på vinterdæk.

»Du kan skønsmæssigt køre cirka 25 kilometer længere på en bil optanket med 50 liter, når du har sommerdæk på – og samme mønster gælder for elbiler. Derudover bliver de bløde vinterdæk hurtigere slidt, hvilket også er en ekstra udgift,« siger han.