Norsk politi har valgt at advare samtlige af de erhvervsdrivende i området.

»Der stor usikkerhed om, hvordan arrangementerne vil forløbe, men situationen kan potentielt set føre til sammenstød,« lyder det i en mail, der er blevet sendt ud.

Sådan skriver Dagbladet.

Det er to eritreiske demonstrationer, som fredag skal finde sted i den centrale del af Oslo – ved Stortinget – der har fået politiet til at reagere:

Fra kl. 8-11 finder den første demonstration sted: Den støtter oppositionen i det afrikanske land.

Fra kl. 11-14 finder den anden demonstration sted: Den støtter regimet i det afrikanske land.

Og selvom parterne har oplyst, at der er tale om fredelige forsamlinger, påpeger politiinspektør Christina Rooth i brevet til de erhvervsdrivende, at lignende forsamlinger for nylig »har ført til alvorlig og omfattende vold, også mod politiet«.

Det skete eksempelvis i norske Bergen og svenske Stockholm i efteråret.

Politiet kommer af den grund med flere gode råd til de erhvervsdrivende i området.

I mailen fremgår det, at de man fraråder salg af æg, tomater og kartofler før og under demonstrationerne.

Alt brandbart materiale som pap og paller bør også fjernes, lyder det videre fra politiet. Og det samme med muligt kasteskyts som sten, reklameskilte, indkøbsvogne, skraldespande og blomsterkasser.