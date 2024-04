Hos Skiltestedet i Esbjerg har de rigeligt at lave.

Virksomheden, som laver skilte til erhvervslivet, har travlt for tiden, men fredag mødte ikke en eneste af de omkring 30 medarbejdere ind.

Direktør Mike Lassen har nemlig valgt at give dem fri.

»Det har jeg gjort som en stille protest mod, at man har afskaffet store bededag,« fortæller direktør Mike Lassen. Fridagen kommer ikke uden omkostninger for direktøren, som først fortalte om sin beslutning til DR.

De 30 medarbejdere ved Skiltestedet kan også fremadrettet se frem til en fridag på store bededag. Foto: Privatfoto Vis mere De 30 medarbejdere ved Skiltestedet kan også fremadrettet se frem til en fridag på store bededag. Foto: Privatfoto

Den betalte fridag koster omkring 50.000-60.000 kroner.

»Jeg ser det som medarbejderpleje,« siger Mike Lassen.

Han gav beskeden om den ekstra fridag til medarbejderne for et godt stykke tid siden, og de blev selvsagt meget glade. Flere af medarbejderne havde også haft store logistiske problemer, hvis ikke Mike Lassen havde holdt fast i, at store bededag skulle være en fridag.

»Halvdelen af mine medarbejdere har jo skolebørn, der er sendt hjem fra skole eller institution i dag. Og dem der er inviteret til konfirmationer, har jo haft det i kalenderen i lang tid,« fortæller Mike Lassen om årsagen til sin beslutning.

Han synes ligeledes, at regeringens beslutning om at sløjfe store bededag er kritisabel.

»Det er jo en forringelse af medarbejdernes vilkår. Jeg synes ikke, det er klædeligt, at man får trukket sådan en beslutning ned over hovedet. Nu kan vi vise vores utilfredshed med den her stille protest,« siger direktøren.

Han er ikke den eneste arbejdsgiver, der har valgt at give sine medarbejdere fri.

B.T. har i løbet af den forgangne uge beskrevet, hvordan flere arbejdsgivere og medarbejdere er gået mod regeringens ønske om, at der blev lagt en ekstra dags arbejde på den nu sløjfede helligdag.

Blandt andet Martin Røschke, der også har givet sine ansatte fri. Murersvenden Emil og hans kollegaer har ikke fået fri, men de har i protest nedlagt arbejdet på store bededag.

Ifølge Mike Lassen er han ikke den eneste, der har holdt fast i fridagen:

»Indenfor en radius af 200 meter fra vores kontor er der 8-10 virksomheder, der har valgt at give medarbejderne fri i dag,« siger han.

Hans medarbejdere kan fremadrettet også lægge planer på store bededag med ro i sindet. Mike Lassen har nemlig tænkt sig at holde fast i fridagen de næste mange år.