Torsdag aften fik Midt- og Vestjyllands Politi et ret så usædvanligt opkald.

Det var en mand på 32 år fra Rumænien, der gerne ville melde sig selv, skriver tvmidtvest.dk.

Det var dog ikke kriminalitet her i Danmark, han tilstod at have gjort.

Han fortalte, at der var en efterlysning af ham i sit hjemland Rumænien.

»Han var vel blevet træt af at være på flugt,« siger Jens Claumarch, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til tvmidtvest.dk.

Den 32-årige mand stod til 2,5 års fængsel for bedrageri i Rumænien.

Derfor kørte en patrulje ud til en adresse i Ulfborg, hvor manden opholdt sig.

Midt- og Vestjyllands Politi vil fredag skaffe de nødvendige papirer for at få ham udvist til Rumænien.