Flere steder rundt omkring i verden er lokale beboere begyndt at gøre oprør mod det, der er blevet beskrevet som overflod af turister.

Også i Japan, hvor lokale simpelthen nu har valgt at opføre en enorm barriere på et populært fotosted.

Det skriver AFP.

For tiden rejser rekordmange mennesker mod Japan, og i marts steg antallet af besøgende til mere end tre millioner for første gang nogensinde.

Her ses et billede af turister foran Lawson-butikken med bjerget Fuji i baggrunden den 1. januar. Foto: Philip Fong/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af turister foran Lawson-butikken med bjerget Fuji i baggrunden den 1. januar. Foto: Philip Fong/AFP/Ritzau Scanpix

En del af de mange turister sætter kurs mod landets højeste bjerg, Fuji – som blandt andet kan fotograferes fra mange steder i feriebyen Fujikawaguchiko.

Og det er netop dér, de lokale har gjort oprør.

Helt fysisk kommer det til at udmunde sig i en opførslen af en barriere på 2,5 meter i højden og 20 meter i længden, oplyser en embedsmand fra Fujikawaguchikos bystyre.

Barrieren vil blive opført ved et særligt populært fotosted, hvor det storslåede bjerg kan ses bag en Lawson-nærbutik, som kan ses rundt omkring i Japan.

Kombinationen af nærbutikken og bjerget bagved har gjort stedet uhyre populært blandt turister, der vil have det helt rette billede fra stedet.

Men ifølge de lokale opfører mange af turisterne sig ikke ordentligt.

»Det er beklageligt, at vi er nødt til at gøre dette på grund af nogle turister, som ikke kan respektere reglerne,« udtaler en embedsmand ifølge AFP og henviser til, at turisterne efterlader affald og ignorerer trafikreglerne.

Til at begynde med forsøgte man at løse problemet med trafikskilte og advarsler fra sikkerhedsvagter, men det skal være blevet ignoreret.

Som en sidste udvej for at løse problemet med den dårlige opførsel på stedet har man derfor valgt at opføre barrieren, der helt skal skærme for udsigten.

Samtidig skal den også beskytte en nærliggende tandlægeklinik mod turisterne, som ifølge embedsmanden nogle gange parkerer der uden tilladelse og er blevet set klatre op på klinikkens tag for at få det perfekte billede.

Tiltaget er det seneste i rækken, som Japan har indført på grund af turister.

Blandt andet har de lokale i Kyoto klaget over, at fotoglade turister chikanerer byens geishaer, så det er blevet forbudt for besøgende at færdes i små, private gyder.

Også andre steder i verden er der indført tiltag på grund af turismen.

Blandt andet har Venedig indført opkrævning af et entrégebyr for at besøge byen, og der har været store demonstrationer mod masseturismen på alle de store kanariske øer, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura og La Palma.