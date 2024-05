En 49-årig mand, der har siddet på anklagebænken for at have forgrebet sig på flere helt små børn, kan mandag forlade retten i Holbæk som en fri mand.

Den 49-årige var tiltalt for i en række tilfælde at have udsat børn i den institution han arbejdede i for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

I et tilfælde var han tiltalt for at have forgrebet sig på et af børnene i sådan en grad, at der ifølge anklageren var tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Men ingen af de fire forhold, som manden blev tiltalt for, kommer fremover til at optræde på den 49-åriges straffeattest.

Mandag blev han frifundet for alle forhold. Det proklamerede dommeren, der blot tilknyttede en kort forklaring til afsigelsen.

»Vi mener ikke, at anklagemyndigheden har ført tilstrækkeligt bevis til, at han kan dømmes i nogen af forholdene,« lød det blandt andet i den kortfattede kommentar fra dommeren.

Dermed står det nu den 49-årige pædagog frit for at genoptage sit arbejde som pædagog, hvis han ønsker det. Noget, han dog tidligere i retssagen har nævnt, at han ikke ønsker efter retssagens forløb.

Den nu frifundne mand har tidligere forklaret, at frygten for at blive anklaget for overgreb på falsk baggrund næsten fik ham til at droppe ud af pædagoguddannelsen.

»Dengang var der rigtig mange sager, hvor folk blev anklaget for sådan noget her. Jeg overvejede næsten at stoppe af den grund,« forklarede han tidligere i retssagen.

Derudover fortalte han tidligere i sagen, hvordan han altid gjorde sig umage for at undgå at være alene med børnene. Han sørgede altid for at have åbne døre ind til rummet, hvis han var alene med børn, lød det.

Det var den 49-åriges kollegaer der tilbage i november 2022 første gang anmeldte ham for, hvad de mistænkte var et overgreb. Her blev der dog ikke rejst sigtelse.

Men de forhold, han dengang blev anmeldt for at have begået, endte med at indgå i sagen i forbindelse med, at han i august 2023 blev anmeldt for endnu et overgreb.

»Nu er jeg slet ikke i tvivl længere, om at der er foregået noget, der ikke skal foregå. Nu skal jeg gøre noget. Nu har jeg tiet stille længe nok,« fortalte en af mandens kollegaer under retssagen angående, da hun indgav den anmeldelse, der førte til, at manden blev sigtet og senere tiltalt i sagen.

Til B.T. oplyser den 49-åriges advokat Esben Roslev, at man er tilfreds med dommen og ikke har yderligere at tilføje.

Anklagemyndigheden havde rejst påstand om, at den 49-årige skulle fængsles i op til to år og to måneder.

»Jeg må konstatere, at man fra rettens side ikke er enig i min fremlæggelse af sagen,« siger specialanklager John Catre Nielsen.