De nåede toppen af verdens højeste bjerg – men siden har ingen hørt fra dem.

Den 40-årige britiske mand Dan Paterson og hans 23-årige nepalesiske guide, Pastenji Sherpa, har været forsvundet siden tirsdag morgen, hvor de nåede toppen af Mount Everest.

Nu har Dan Patersons kæreste, Rebecca Woodhead, startet en fundraising-kampagne for at sætte gang i en eftersøgning, skriver Sky News.

»Tid er afgørende i en situation som denne, og vi prøver at mobilisere alle ressourcer for at finde frem til Dan,« skriver hun i kampagnen på GoFundMe.



Dan Paterson og Pastenji Sherpa forsvandt i den såkaldte 'dødszone', hvor luften er så iltfattig, at mennesker kun kan overleve i få dage.

Ifølge Sky News forventes de at være faldet og gledet, da en isblok kollapsede i området.

I de senere år er der sket flere dødsulykker på Mount Everest, fordi der i perioder er for mange bjergbestigere på Mount Everest, og pladsen bliver trang.

Derudover spiller klimaforandringer og temperaturstigninger også en rolle, da det får gletsjerne på bjerget til at smelte og kollapse.

I skrivende stund har Dan Patersons kæreste indsamlet over en million danske kroner. Målet er 1,3 mio. kroner, som det vurderes, at en redningsaktion vil koste.

En video fra Mount Everest er også gået viralt i denne uge, hvor man kan se en over 100-meter lang kø til toppen af bjerget.

