Mange dræbte ved israelsk angreb på humanitært område. Afskyelig massakre, siger palæstinensisk præsidentskab.

Israelske luftangreb søndag på et sted uden for Rafah i Gaza, som Israel selv har erklæret et humanitært område, har dræbt og såret mange. Det oplyser hjælpeorganisationen Røde Halvmåne.

På mediet X skriver organisationen, at angrebet var rettet mod et teltområde, hvor fordrevne har søgt tilflugt. Røde Halvmåne er søsterorganisation til Røde Kors.

Angrebet skete nordvest fra Rafah nær FN's hovedkvarter, skriver Røde Halvmåne.

En repræsentant for en redningstjeneste siger til nyhedsbureauet Reuters, at mindst 20 er dræbt og mange er såret.

Det regerende Hamas i Gaza siger ifølge sin pressetjeneste, at mindst 35 palæstinensere er dræbt.

Ashraf al-Qudra, som er talsmand for det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium, siger, at der dertil er en række personer, som er blevet såret, og at de fleste af dem er kvinder eller børn.

Israels hær oplyser sent søndag aften, at det har gennemført et præcisionsangreb mod Hamas i Rafah.

- IDF (Israels hær) er opmærksom på rapporterer, der indikerer, at som et resultat af angrebet er en brand brudt ud, og adskillige civile er skadet. Hændelsen er under vurdering, hedder det.

Det palæstinensiske præsidentskab på Vestbredden kalder det en "afskyelig massakre", hvor Israel bevidst er gået efter teltlejren i en humanitær zone.

Israel har udråbt såkaldte humanitære zoner, hvor Gazas 2,3 millioner indbyggere kan søge tilflugt. Det har under den mere end halve år lange krig ført til store strømme af mennesker på flugt - og med kurs mod de humanitære zoner.

Angrebet kommer kun to dage efter, at FN's øverste domstol, ICJ, beordrede Israel til øjeblikket at indstille sin militære offensiv i Rafah, fordi det vil kunne medføre "fysisk destruktion, helt eller delvist" af det palæstinensiske samfund i området.

Israel har hele weekenden fortsat sine angreb i Rafah, rapporterer BBC.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger søndag forud for et møde i sit krigskabinet, at han "stærkt modsætter sig" at slutte krigen i Gaza.

Tidligere på dagen affyrede Hamas fra Gaza raketter mod den israelske storby Tel Aviv. Det var første gang i flere måneder.

/ritzau/AFP