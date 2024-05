Ved det seneste valg til EU-Parlamentet i 2019 fik Venstre fire mandater, men sådan går det næppe igen.

Med under to uger til valget til EU-Parlamentet slår Venstres formand, Troels Lund Poulsen, fast, at målsætningen for partiet er at få 2 ud af de i alt 15 danske mandater, som der kæmpes om 9. juni.

Det handler om at se realistisk på situationen, mener Troels Lund Poulsen med henvisning til, at Venstre er "udfordret", som han selv formulerer det.

Valget bliver det første for Troels Lund Poulsen, hvor han er formand for regeringspartiet.

Han tænker utvivlsomt på de lave meningsmålinger, som Venstre i disse tider indkasserer.

- Jeg definerede tilbage i januar det succeskriterium, der for vores vedkommende handler om at få to mandater. Vi er et andet sted, end vi var i 2019, siger Troels Lund Poulsen.

Dengang havde Venstre blandt andre stemmeslugeren Søren Gade som en af partiets kandidater. Han forlod efterfølgende EU-karrieren for at vende retur til dansk politik, hvor han i dag er folketingsmedlem og endda formand for Folketinget.

Troels Lund Poulsen tilføjer, at han glæder sig over det kandidatfelt, som Venstre kan mønstre til det kommende valg. Venstre er anført af spidskandidaten Morten Løkkegaard.

Adspurgt, om to mandater ikke er lidt lavt sat for et parti som Venstre, svarer Troels Lund Poulsen:

- Vi må erkende, at Venstre har været og stadig er udfordret. Derfor er det ikke realistisk at få fire mandater.

- Det er ikke sådan, at jeg ikke arbejder på, at vi skal få fire mandater. Jeg kommer ikke til at være ked af det, hvis det lykkes os at få mere end to.

Troels Lund Poulsen er godt klar over, at valgresultatet 9. juni vil blive læst ind i dansk politik, selv om det er et valg til EU-Parlamentet.

- Uanset at det handler om et valg til EU-Parlamentet, er det klart, at det styrkeforhold, som kommer til at være i forhold til opbakningen til partierne, kommer også til at gøre noget i forhold til den politiske diskussion i Danmark, siger han.

