Clara Tauson holdt legestue, da hun søndag aften fuldstændig udraderede sin modstander og spillede sig videre ved French Open.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Omkring en times spil, og så var tyskeren blevet blæst af banen. For lad os bare være ærlige: Clara Tauson ødelagde tyske Tatjana Maria. Det var næsten forbudt for børn, det her.

Den tyske spiller havde kun ét våben, og det var førsteserven. Og når den ikke lige virkede, og når den danske komet ikke lavede for mange uprovokerede fejl, så var hun chanceløs. Især når danskeren bragede sin voldsomme forhånd ned langs linjerne. Der kunne Maria blot kigge LANGT efter boldene.

Tyskeren slicede og slicede, men det var slet, slet ikke nok til at true Tauson bare det mindste, der virkede mere fokuseret end længe set.

Og derfor er danskeren da også på fornem vis videre til anden runde ved French Open med cifrene 6-2, 6-3.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Clara Tausons talent og tennisevner er indlysende. Det kan alle se.

Og derfor er det også befriende at se hende skadefri samt spille på den måde, hun gør i øjeblikket. For når hun rammer sit niveau, så kan hun stort set slå alle. Også de fleste af topspillerne.

På fredagens pressemøde fortalte hun, at hun selv føler, hun kun mangler at gå langt i en stor turnering. Og det kan altså meget vel ske i disse uger i Paris. Hun har i hvert fald aldrig været bedre.

Stemningen var elektrisk. Tilskuerne gik helt amok. Det var bare ikke på Clara Tausons bane.

For lige ved siden af på nabobanen spillede den chilenske stjerne Alejandro Tabilo, og her var der propfyldt med fans fra hjemlandet.

De skabte en helt, helt vanvittig kulisse, som faktisk til tider påvirkede danskeren. Flere gange måtte hun nemlig lige slå bolden i jorden et par gange ekstra, inden hun servede, fordi jubelbrølet få meter til venstre var enormt.

Der venter med stor sandsynlighed et kæmpe drama i anden runde for Tauson.

For her er den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko på menuen, og selv om den lettiske stjerne er nummer 10 i verden, plejer danskeren at have hende helt ude i tovene.

Senest i februar, da Tauson tabte et kæmpe drama i Østrig, hvor grand slam-vinderen reddede en matchbold undervejs. Der er altså RIGTIG gode muligheder for danskeren – også selv om det er en top 10-spiller, hun møder.

Det kan blive rigtig sjovt, det her.