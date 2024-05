Over 6000 lyn er registreret ved søndagens uvejr. Et af dem slog ned i en hest ved et vestjysk stutteri.

Tordenvejret huserede over dele af Danmark søndag.

Det mærkede de særligt på det vestjyske Stutteri Rødstenskær tæt på Ulfborg. Her mistede en hest livet, efter et lyn havde ramt den.

Det skriver TV Midtvest.

- Vi kunne se, at lynet slog ned i hesten, og hun faldt om lige med det samme, siger stutteriets ejer, 38-årige Laura Midtgård, til mediet.

Det er første gang, at Laura Midtgård oplever sådan et tilfælde.

Klokken 20.50 er der registreret 6922 lyn, hvor over 3000 slog ned i jorden eller vandet ifølge DMI Open Data.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) havde varslet om regn og tordenbyger, der nogle steder kunne udvikle sig til skybrud frem til søndag klokken 21.

Et skybrud betyder, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Himlen åbnede sig særligt over Hårslev på Nordvestfyn. Her blev der målt i alt 67,2 millimeter regn over en periode på cirka tre timer ifølge DMI.

- Den ene byge afløste simpelthen den anden, hvilket resulterede i den voldsomme nedbørsmåling, skriver vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i sin kommentar på DMI's hjemmeside

Det var en kombination af varm og fugtig luft, der flere steder gjorde, at der blev registreret skybrud.

Det var i Egtved, Hvide Sande, Grønbjerg, i Junget, syd for Fur og ved Skagen Fyr.

Tordenvejret kan fortsætte mandag. Det er dog ikke forventningen hos DMI, at regnvejret kan udvikle sig til skybrud. Temperaturen ventes at komme op mellem 18 og 21 grader.

- Det ustadige vejr fortsætter. Tirsdag bevæger et nyt frontsystem sig ind over landet fra syd, lyder det fra Hans Peter Wandler.

- Onsdag og torsdag skal et andet frontsystem så på besøg fra vest.

/ritzau/