Gammel kærlighed ruster ikke.

Sådan lyder et af de ordsprog, man kan bruge, når to mennesker mødes efter mange år og kaster sig i armene på hinanden.

Men ordsproget kan i lige så høj blive brugt om kærligheden mellem menneske og dyr.

Det er hankatten Sofus det perfekte eksempel på.

Vi skal skrue tiden otte år tilbage.

På det her tidspunkt har fynboen Rikke Weber Nielsen en lille familie med to børn, hunden Hubert og deres lille kærlighedskat Sofus.

En pelset glædesspreder, der beskrives som både nærværende og kærlig.

Men fra den ene dag til den anden var deres firbenede familiemedlem pist væk.

Udekatten kom ikke hjem fra en af sine daglige ture i det fynske landskab.

Der gik dage, uger, måneder – ja flere år, uden familien Weber så skyggen af Sofus' poter.

Og så siger al sund fornuft, at denne artikel burde slutte her....

... men det gør den ikke.

For i onsdags – otte år efter Sofus forsvandt – skete der det, man kun kan betegne som et regulært mirakel.

Telefonen ringede hos Rikke Weber Nielsen, og i den anden ende af røret præsenterede en repræsentant fra Fyns Internat sig.

»Har du en kat, der hedder Sofus?,« lød det.

Rikke Weber Nielsen krammer Sofus, som hun måtte undvære i hele otte år. Nu er de endelig forenet igen. Vis mere Rikke Weber Nielsen krammer Sofus, som hun måtte undvære i hele otte år. Nu er de endelig forenet igen.

Rikke anede ikke sine levende råd.

»Det viste sig, at de havde fået Sofus indleveret, og selvom øremærkningen var svær at tyde, kunne de alligevel finde frem til mig. Jeg begyndte næsten at græde,« fortæller Rikke Weber Nielsen.

Men miraklernes tid var ikke ovre endnu.

For måske skulle man tro, at Sofus havde glemt sin gamle familie eller i hvert fald skulle bruge lidt tid på at lære dem at kende igen?

Ikke tale om!

Rikkes yngste søn kæler med Sofus, efter han er kommet hjem igen. Vis mere Rikkes yngste søn kæler med Sofus, efter han er kommet hjem igen.

Da hankatten kom ind ad døren hos familien, gik han direkte hen til deres hund Hubert og gned sig op ad ham.

»Det var helt tydeligt, at de kunne huske hinanden fra dengang, de var så gode venner. Det var magisk,« siger Rikke Weber Nielsen.

Herefter lagde han sig direkte op på Rikkes store søns værelse og puttede.

Der var ingen tvivl om, at Sofus huskede familien, som var det i går.

Men så byder et andet spørgsmål sig til: Hvor har Sofus været i alle de år?

»Ja, det ved vi jo så ikke, men han har nok været hos nogen. Det ser nemlig ud til, at han er blevet opvartet. Der tænker jeg dog lidt på, at Sofus er øremærket, så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har fundet frem til mig,« siger Rikke.

Nu er kattemoren blevet rådet til at Sofus skal være inde i et par uger, så han vænner sig til, at han igen er i sit 'rigtige' hjem.