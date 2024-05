Midt- og Vestsjællands Politi rykkede søndag eftermiddag ud til et knivstikkeri. Ingen er anholdt.

Søndag eftermiddag er en mand blevet stukket tre gange i benene med kniv i Gadstrup i nærheden af Roskilde.

Det fortæller Mikael Rahn, som er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi kunne se, at der var tre knivstik i hans ben. Et i det højre og to i venstre. Han er bragt på sygehuset til behandling, siger han.

Mandens skader er ikke livstruende, og der er ingen anholdte i sagen.

Vagtchefen fortæller, at politiet efterforsker bredt, men at man umiddelbart vurderer, at der er tale om et internt opgør.

Knivstikkeriet blev anmeldt klokken 14.12 søndag, og det skal være sket på Hastrupvej.

Har man som borger set noget, opfordrer Mikael Rahn til, at man henvender sig til politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi har afsluttet sine undersøgelser på stedet.

/ritzau/