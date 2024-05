Efter længere tid med russiske fremrykninger er der godt nyt for Ukraine.

Fredag kunne den ukrainske præsident Volodomyr Zelenskyj melde, at Ukraine har generobret flere områder nord for millionbyen Kharkiv i det østlige Ukraine.

Det sker, efter at den russiske hær tidligere på måneden indledte en offensiv i Kharkiv-regionen.

Det er lykkedes russerne at erobre et par hundrede kvadratkilometer i regionen, men nu holder de ukrainske styrker stand cirka 40 kilometer uden for byen.

Ifølge en dansk ekspert er der ikke noget, der tyder på, at russerne kommer til at trænge igennem til selve byen Kharkiv.

»Ukrainerne har stoppet den russiske fremrykning. De russiske styrker er ikke i stand til at lave manøvredygtige angreb med kampvogne og pansrede køretøjer. I stedet forsøger de sig med infanteri, og det koster dyrt i tab,« siger Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa.

Volodomyr Zelenskyj har til det kasakhiske medie Vlast sat tal på de russiske tab: Hver gang Ukraine mister én soldat, mister Rusland otte.

»Putin er ligeglad med menneskeliv. Han er ligeglad med sit eget folk, både civile og soldater,« har Zelenskyj sagt til mediet.

En ukrainske soldat klargør en drone i Kharkiv-regionen, hvor russerne har indledt en offensiv. Foto: Oleksandr Ratushniak/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En ukrainske soldat klargør en drone i Kharkiv-regionen, hvor russerne har indledt en offensiv. Foto: Oleksandr Ratushniak/Reuters/Ritzau Scanpix

»Selvom vi skal være varsomme med udmeldingerne fra begge parter i krigen, så er det en strømpil på, hvor mange tab russerne rent faktisk lider ved at bruge infanteri. Samtidig er de pansrede køretøjer, som de bruger, af ældre dato og kan være rene dødsfælder,« siger Jacob Kaarsbo.

Han fortæller, at den russiske strategi i Kharkiv går ud på at komme så tæt på, at man kan angribe med artilleri.

»Det kræver, at russerne kommer yderligere 15 kilometer frem, så fronten skubbes til at ligge 20 til 25 kilometer fra Kharkiv. Det skal ukrainerne undgå, for ellers kan russerne angribe, som man gjorde i Grosnyj i Tjetjenien,« siger han med henvisning til, at byen blev smadret til ukendelighed af russerne i 1999.

Lige nu foregår kampene så langt fra Kharkiv, at russerne er nødsaget til at skyde missiler fra lang afstand. Lørdag blev et byggemarked i Kharkiv ramt af et missil med flere døde og sårede til følge. Men det er stadig sporadiske angreb, fortæller Jacob Kaarsbo.

Yderligere fremrykning er ikke den eneste udfordring for russerne, hvis de vil angribe Kharkiv, der har 1,5 millioner indbyggere.

Et angreb på Kharkiv vil være kompliceret og kræve minimum 100.000 soldater, mener Jacob Kaarsbo.

»Russerne forsøgte sig i begyndelsen af krigen med at erobre Kharkiv, da de havde friske og veluddannede tropper. Det gik ikke. Nu er soldaterne dårligere uddannede, fordi det der er tale om de såkaldte stormtropper, som blandt andet tæller tidligere straffefanger. Og russerne har heller ikke det antal, det kræver, lige nu,« siger han.

Jacob Kaarsbo mener, at de små ukrainske fremrykninger i denne uge indikerer, at der er kommet nye forsyninger af artilleri, fordi USA for nylig og meget forsinket leverede en gigantisk våbenpakke til Ukraine.

Han er desuden fortrøstningsfuld i forhold til den overordnede ukrainske strategi i området, selvom russerne samlet set har vundet terræn.

»Jeg ser det også sådan, at ukrainerne prioriterer deres ressourcer, så de står stærkt der, hvor det er mest nødvendigt,« siger han.