Selvom det er Kongens fødselsdag, har han også tid til at dele rampelyset med sin kone.

For nu har Kongehuset netop meddelt på Instagram, at kong Frederik i anledning af sin 56-års fødselsdag viderefører en helt særlig tradition.

Det har han gjort ved at tildele dronning Mary 'Storkommandørkorset af Dannebrogsordenen', som inden ordenen blev åbnet for kvinder i 1951, var kutyme for dronninger at få tildelt.

Traditionen startede, da Frederik den 6.s enke, dronning Marie Sophie Frederikke, blev tildelt korset af Christian den 8. i 1840.

Med dronning Marys nye medlemskab er der nu syv Storkommandører af Dannebrogsordenen i dag, som blandt andet også tæller dronning Margrethe og prins Joachim.

Kong Frederik er ikke selv blevet snydt for hædring på sin fødselsdag. Han er blevet fejret med fælles fødselsdagssang foran Amalienborg med et stort fremmøde fra den kongelige familie, men også publikum.

