Nicolai Dyhr er blevet fyret fra advokatfirmaet Horten. Det sker efter udtalelser på TV 2-optagelser.

Den fremtrædende advokat Nicolai Dyhr, som har været partner i advokatfirmaet Horten, er blevet fyret.

Det skriver Børsen og Finans. Ifølge de to medier skyldes det udtalelser, som han kommer med i nogle optagelser til en dokumentar, som efter planen skal sendes på TV 2.

Nicolai Dyhr bekræfter selv, at han er fratrådt over for de to medier. Til Børsen forklarer han, at han har handlet "ubegribeligt dumt" i dialogen med flere suspekte personer.

Han afviser samtidig, at han har gjort noget ulovligt.

- Mine handlinger som kurator er helt efter bogen. Jeg har udført mit arbejde samvittighedsfuldt og grundigt og gjort mig umage for at levere alt, hvad jeg kunne, inden for lovens regler, siger han til mediet.

Nicolai Dyhr har specialiseret sig i konkursret.

Ifølge Børsen, som er bekendt med to redegørelser, der er sendt til bestyrelsen i Horten, har en muldvarp fra TV 2 talt med Dyhr, under påskud af, at muldvarpen var advokat og ville anbefale Nicolai Dyhr som kurator.

Muldvarpen havde to klienter med til advokaten. Den ene klient har ifølge Børsen angiveligt tidligere haft en central rolle i bandegrupperingen Brothas.

Børsen skriver, at man angiveligt får det indtryk på optagelserne, at Nicolai Dyhr kan hjælpe med at begrave problematiske bilag.

- Nicolai Dyhr stopper i Horten som en direkte konsekvens af en række udtalelser, som TV2 har optaget og sidenhen delagtiggjort Horten i. Udtalelserne afspejler på ingen måde, hvordan en advokat og partner i Horten bør optræde, og Horten tager skarpt afstand fra dem, udtaler direktør Anders Bager Jensen fra Horten til Finans.

Horten oplyser i en pressemeddelelse, at man har igangsat en intern og en ekstern undersøgelse på baggrund af sagen. De pågår stadig.

- Men uagtet, at undersøgelserne ikke er afsluttede, så er udtalelserne af en karakter, som er så uforenelig med Hortens værdier, at Nicolai Dyhr under alle omstændigheder ikke kan fortsætte i Horten, skriver advokatfirmaet.

Optagelserne som advokaten Nicolai Dyhr medvirker på, er ifølge Børsen optaget med skjult kamera.

Ifølge Finans er det planen, at dokumentaren skal sendes på TV 2 fra tirsdag.

Men inden da skal Østre Landsret afgøre, om der skal nedlægges fogedforbud mod dokumentaren.

Finans skriver, at det er dokumentaristen Mads Brügger, som står bag dokumentaren. Han ønsker ikke at udtale sig til Finans, før det er afgjort, om dokumentaren må sendes.

Det er forventningen, at Østre Landsret træffer en afgørelse mandag.

