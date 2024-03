Frygten for at blive anklaget for overgreb mod børn fik ham næsten til at droppe ud af pædagoguddannelsen.

»Dengang var der rigtig mange sager, hvor folk blev anklaget for sådan noget her. Jeg overvejede næsten at stoppe af den grund.«

Det forklarer en 42-årig mand torsdag i retten. Han er tiltalt for fire tilfælde af seksuelle overgreb mod børn, han passede i kraft af sit arbejde som pædagog i en daginstitution i Holbæk.

Flere af børnene var under tre år, da de overgreb, han er tiltalt for at have begået, skal have fundet sted.

Den 42-årige nægter sig skyldig.

Overgrebene skulle have fundet sted i situationer, hvor han var alene med ansvaret om at passe børnene. Men han var altid opmærksom på ikke at være alene i et lukket rum med dem, på grund af de mange sager mod pædagoger under hans tid på uddannelsen, forklarer han selv i retten.

»Efter det har jeg altid gjort mig umage for at kunne ses og høres, så jeg ikke er alene med børnene. «

Videre fortæller han, hvordan han altid sørgede for at åbne døre og vinduer, hvis han var i situationer, hvor han var alene i et rum med børnene.

Det var også tilfældet den dag i november 2022, hvor han skulle lægge børnene til at sove middagslur. Han havde åbnet døren ud til en gang, der leder til det pauserum, hvor de andre pædagoger opholder sig.

Og han havde åbnet vinduerne ud til stien ved siden af bygningen, lyder det i retten.

Om eftermiddagen fortalte et af børnene til sine forældre, at det gjorde ondt når hun tissede, og at den tiltalte havde rørt ved hendes kønsorganer.

Derfor anmeldte pigens forældre ham til politiet.

Dengang fandt politiet dog ikke grundlag for at sigte ham.

I forbindelse med den oprindelige anmeldelse var pædagogen sygemeldt i 14 dage, hvorefter han vendte tilbage til sit arbejde i institutionen.

Dermed fortsatte den tiltalte i institutionen fra november 2022 til august 2023.

Det ændrede sig dog, da han i august 2023 blev anmeldt for endnu et overgreb på et af de børn, han passede. Det var en af hans kollegaer, der anmeldte ham til politiet i august.

I den forbindelse valgte politiet at sigte ham for de to overgreb i institutionen.

Senere blev han tiltalt for de to overgreb samt to blufærdighedskrænkelser, som politiet blev bekendt med i forbindelse med sigtelsen af pædagogen.

Der er afsat tre retsdage i sagen.

Udover påstand om fængselsstraf har anklageren rejst påstand om, at den tiltalte skal frakendes retten til at beskæftige sig med børn under 18 år i forbindelse med job eller fritidsaktiviteter.

Der forventes at blive afsat dom 13. marts.

