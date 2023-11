En 48-årig mand er tiltalt for flere overgreb mod børn i alderen 1-3 år.

Overgrebene foregik ifølge anklagemyndigheden på den institution på Midtsjælland, hvor manden på det tidspunkt arbejdede som pædagog.

Han er tiltalt for to tilfælde af voldtægt af børn under 12 år ved anden seksuelt forhold end samleje og to tilfælde af blufærdighedskrænkelse af børn under 12 år.

Det viser et anklageskrift, som B.T. har set.

Den 48-årige nægter sig skyldig.

Manden er tiltalt for ved flere lejligheder at have befølt de børn, han passede i institutionen.

Det første af de overgreb, som manden er tiltalt for, fandt sted i november 2022. Her skal han ifølge anklagemyndigheden have befølt en 3-årig pige i skridtet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan manden dengang blev anmeldt for overgrebet, men at politiet på det tidspunkt ikke fandt grundlag for at sigte den 48-årige pædagog.

I forbindelse med anmeldelsen var manden dengang sygemeldt i 14 dage, hvorefter han vendte tilbage til sit arbejde som pædagog.

Ud over overgrebet i november er manden nu tiltalt for tre yderligere overgreb på børn, begået i perioden juni-august 2023.

Han blev anmeldt for et overgreb i august, og blev i den forbindelse suspenderet fra sit arbejde som pædagog.

Efterfølgende blev han sigtet for overgrebet i november året før og overgrebet i august.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden ud over forholdene om voldtægt nu er tiltalt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, idet han ifølge anklageskriftet har stukket sin hånd ned i bleen på to børn i institutionen.

Over for B.T. har en forældre til et barn i institutionen tidligere udtrykt frustration over, at manden vendte tilbage til sit arbejde, efter det første overgreb blev anmeldt i november.

»Det første man tænker er selvfølgelig, at det kunne være stoppet noget tidligere. Hvis politiet havde grebet ind dengang, var det ikke sket igen i august,« lød det i den forbindelse fra forælderen.

Efter anmeldelsen i august er den 48-årige ifølge B.T.s oplysninger blevet fyret fra sit arbejde som pædagog.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at manden skal frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

B.T. har rakt ud til den tiltaltes forsvarer, i et forsøg på at få en kommentar til anklageskriftet. Han er på nuværende tidspunkt ikke vendt tilbage.

