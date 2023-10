En pædagog på en daginstitution på Vestsjælland er sigtet for flere overgreb på børn i institutionen.

Det første overgreb har ifølge politiet fundet sted tilbage i november sidste år.

Det andet overgreb foregik i august i år.

Det fremgår af sigtelsen mod den 48-årige mandlige pædagog.

Ifølge B.T.s oplysninger blev manden allerede i november anmeldt for det første overgreb.

Dengang fandt politiet dog ikke grundlag for at sigte manden.

I forbindelse med den oprindelige anmeldelse var pædagogen sygemeldt i 14 dage, hvorefter han vendte tilbage til sit arbejde i institutionen.

Derfor har pædagogen arbejdet som normalt i institutionen fra november til august.

Det ændrede sig dog, da den nu sigtede mand i august blev anmeldt for endnu et overgreb på et af de børn, han passede i kraft af sit arbejde som pædagog.

Han er nu sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje for begge de to episoder.

B.T. erfarer, at sigtelsen har ført til, at medarbejderen er blevet fyret fra institutionen.

Forældrene i institutionen er blevet orienteret på et møde, hvor det blev meldt ud, at pædagogen var sigtet for overgrebene, og at han i den forbindelse var blevet fyret fra institutionen.

Til mødet blev forældrene tilbudt at tale med en krisepsykolog på baggrund af forløbet.

En forælder til et barn i institutionen fortæller til B.T., at forløbet har rystet forældregruppen, og oplyser, at forældrene blev indkaldt til et møde, hvor der blev orienteret om situationen, men at informationerne var særdeles sparsomme.

»Vi fik næsten ikke noget at vide. Forældrene ved i princippet ikke engang, om der var tale om vold eller overgreb. Det er selvfølgelig dybt frustrerende«.

Under orienteringsmødet blev forældrene oplyst om, at pædagogen også havde været i politiets søgelys tilbage i november.

»Det første man tænker er selvfølgelig, at det kunne være stoppet noget tidligere. Hvis politiet havde grebet ind dengang, var det ikke sket igen i august.« lyder det fra den forælder, som B.T. har talt med.

Anklagemyndigheden har både forsøgt at få manden varetægtsfængslet ved byretten og landsretten. Retten har dog afvist varetægtsfængslingen ved begge instanser.

Der er endnu ikke rejst tiltale mod den nu tidligere pædagog, fordi politiet stadig efterforsker sagen.

