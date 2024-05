Det er ikke alle, der ser Wegovy som et mirakelmiddel.

Ifølge en ekspert fra Cambridge University, er der særligt én farlig problematik ved Novo Nordisks populære slankemedicin, som bekymrer ham.

Det skriver The Guardian.

Giles Yeo, der er genetiker ved Cambrigde University, er nemlig bekymret for, at den britiske regering - såvel som hele verden - vil bruge medicinen som et quick fix på fedme som folkesygdom.

Selvom medicinen er et mirakel til vægttab, gør den intet for at forebygge fedme - og det kan både få sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, mener han.

»Forebyggelse af fedme kræver, at regeringen laver politiske ændringer. Jeg frygter oprigtigt talt, at ikke kun vores regering, men mange regeringer over verden, vil bruge denne her medicin som den nemme udvej,« siger Giles Yeo til avisen.

Og det er et reelt problem, understreger han.

Medicinen fører nemlig ikke kun til fedttab, men også tab af muskelmasse - og her kan fordelingen være tæt på 50/50, hvis ikke man lægger sin kost om, mens man er på medicinen.

Derfor bekymrer det Giles Yeo, hvis medicinen bliver brugt af personer med en i forvejen usund kost - for selvom de vil tabe sig, er det ikke ensbetydende med, at de bliver sundere.

Han understreger derfor, at medicinen skal bruges i kombination med robuste kostråd og en træningsplan.

Det er langt fra første gang, at Wegovy tiltrækker sig international opmærksomhed.

Tidligere i maj har den amerikanske senator Bernie Sanders indsat en ekstraordinær appel i Politiken, hvor han opfordrer Novo Nordisk til at sætte prisen ned på den populære medicin.

