D-A-D kan i år fejre 40-års-jubilæum.

Det fejrer de blandt andet med en lang række store koncerter, et nyt album samt noget, de aldrig har prøvet før.

De fire gamle rockdrenge, Jesper Binzer, Jacob Binzer, Stig Pedersen og Laust Sonne er nemlig kommet på museum.

Siden marts har man på Nationalmuseet i København kunne se en særudstilling om bandet og deres historie, og det er ret stort, lyder det først fra Jacob Binzer, da B.T. møder D-A-D- på årets Jelling Musikfestival.

»Det er en fantastisk stor ære. Og privilegeret. Noget man simpelthen ikke troede skulle ske. At sådan en stor og vigtig kulturinstitution tager fat i os. Så det er virkelig en fjer i hatten, må man sige.«

Man føler sig ikke gammel af at ryge på museum?

»Nærmere ung igen. Man må jo tage de positive ting, der kommer. Det at blive hævet op på det niveau er jo en slags ny start,« lyder det videre fra Jacob Binzer.

Jesper Binzer tager over:

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»Jeg tror også, der er et lille aber dabei fra Rane Willerslev (Direktør på Nationalmuseet, red.). Han skal gerne holde det gode billetsalg – og jeg skal hilse og sige, at med os derinde, er der en helt ny demografi, som er kommet derind.«

Han fortsætter:

»Det er de 'orange', der er kommet på Nationalmuseet. Det er vores fans, der er kommet ind og se det store Nationalmuseum. Det er vi stolte af.«

Jesper Binzer afviser med et grin, at de får procenter af entréindtægterne, mens Laust Sonne tilføjer, at de samtidig med museumsudstillingen – som de har været meget inde over – også har fået lavet et nyt album.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»Så vi har kigget begge veje. Det havde nok været lidt for meget kun at kigge tilbage, så vi har holdt det frisk ved også at kigge fremad, og det har været super fedt,« forklarer Laust Sonne.

Hvordan skal I ellers fejre jeres 40-års-jubilæum?

»Vi fejrer det eksternt (Altså med en masse koncerter, red.), og så holder vi fri indadtil,« griner Jacob Binzer og fortsætter:

»Ej, vi kigger fremad. Vi er alle enige om, at muligheden med Nationalmuseet skulle vi gøre ordentligt og følge til dørs og fortælle hele historien. Det er ikke sket før for et rockband i Danmark. Og så er det lykkedes os at fokusere alle kræfter om en ny plade. Det er det, vi hovedsageligt har haft blikket på det sidste års tid.«

D-A-D-udstillingen kører på Nationalmuseet frem til efterårsferien.

Den 4. oktober udsender de deres 13. album 'Speed of Darkness'.

Se dem fortælle om deres nye liv som museumsobjekter i videoen øverst.