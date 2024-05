Efter fejende flot forårsvejr sidste uge, bliver starten på denne uge noget anderledes.

Men inden længe kommer der igen et vejrskifte.

»Et lavtryk over Sjælland bevæger sig mod øst og giver dis, regn eller byger,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Mette Wagner i en kommentar om dagens vejr.

Vi får mellem 11 og 16 graders varme og svag til jævn vind, så det vil ikke føles køligt at færdes udendørs – om end en paraply eller let regnjakke vil være en fornuftig investering her først på dagen.

Men i løbet af dagen klarer det imidlertid op, og i aften begynder solen at skinne på os danskere igen.

Nærmest som et forvarsel om, hvad der er i vente.

»Natten til tirsdag bevæger en højtryksryg ind over landet fra vest og stabiliserer vejret og der bliver stedvis klart,« skriver Mette Wagner.

Højtrykket giver solrigt og tørt vejr de kommende dage, om end temperaturen kun vil stige en anelse og nå op på omkring de 17 grader.

Men det er nu heller ikke så tosset efter en søndag, der sine steder var særdeles våd.

Ja, i Syd- og Sønderjylland så våd, at Mette Wagner og DMI her advarer om risiko for lokale oversvømmelser.