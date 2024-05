En 37-årig mand tog både sagen og et baseballbat i egen hånd, da han søndag på nettet mente at have fundet frem til de tyvekoster, som han netop var blevet frastjålet ved et indbrud.

Det fremgår af weekendens døgnrapport fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 37-årige havde for nylig haft indbrud på sin adresse i Næstved, hvor der blev stjålet flere ting.

Søndag eftermiddag opdagede han, at tyvekosterne var blevet sat til salg på Facebook.

I stedet for at kontakte politiet tog ejeren selv affære og kørte ud til sælgeren medbringende et baseballbat.

Her opstod der noget mundhuggeri mellem sælger og ejer, og et vidne tilkaldte politiet, som kort efter kom til stedet.

Det betød en sigtelse til den bestjålne 37-årige for at have overtrådt våbenloven på grund af det medbragte bat.

Og sælgeren af tyvekosterne - en 29-årig mand - blev anholdt og sigtet for indbrud, da han havde flere tyvekoster liggende.