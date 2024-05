Skal du ud at køre på vejene onsdag eftermiddag?

Så kan det være en rigtig god idé at holde dig opdateret på trafiksituationen – eller vente med at køre afsted til et andet tidspunkt.

Onsdag er nemlig en af årets helt store rejsedage, da mange kører afsted på Kristi himmelfartsferie der.

Sådan lyder det fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse, hvori man netop advarer om, at der onsdag kan være mange biler på vejene, hvilket giver risiko for kø og ekstra rejsetid.

»Dagen op til Kristi himmelfartsdag (torsdag, red.) er nemlig en af årets helt store rejsedage, og går det, som det plejer, vil tusindvis af danskere søge mod de store sommerhusområder,« lyder det i pressemeddelelsen:

»Mange tager afsted efter arbejde, og det betyder, at ferietrafikken blander sig med eftermiddagens myldretidstrafik – og at der vil være rigtig mange biler på vejene og dermed også større risiko for kø og forsinkelser.«

Ifølge Vejdirektoratets prognose vil presset på vejene være størst mellem klokken 14 og 19 på onsdag.

Men der er også risiko for tæt trafik og mindre kødannelser mellem klokken 11 og 14 på torsdag.

Sådan ser trafikprognosen ud for dette års Kristi himmelfartsferie. Foto: Grafik: Vejdirektoratet

»For begge dage gælder det, at trafikken hovedsageligt vil bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde,« lyder det.

Kigger vi længere frem – helt præcist mod på søndag – vender mange snuden hjemad igen, hvilket endnu en gang kan føre til pres på vejene.

Denne gang i den omvendte retning.

Presset forventes der at være værst mellem klokken 12 og 16, så Vejdirektoratet råder til, at man enten kører afsted tidligere eller senere end det.

»Husk, at der altid kan opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, dårligt vejr og andre uforudsete hændelser – og at risikoen naturligt nok er større, når der er mange biler på vejene,« oplyser Vejdirektoratet.