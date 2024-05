Det har betydning for din vægt, hvornår du vælger at føre mad op til munden, viser ny forskning.

Særligt ét tidspunkt på døgnet er en dårlig idé at spise i.

Det fortæller Lars Grøntved, lektor og forskningsleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi ved Syddansk Universitet, til Berlingske.

»Hvis man for eksempel spiser om natten, er leveren i hviletilstand. Det betyder, at den ikke kan omfordele maden, som den burde, og det kan potentielt betyde, at man øger risikoen for blandt andet diabetes, hjerte-kar-sygdomme og overvægt,« siger forskeren.

For det er netop leveren, der omfordeler næringsstofferne i kroppen. Og leveren arbejder altså ifølge forskeren ikke hele døgnet.

»Hvis man spiser sen aften eller om natten, øger man risikoen for at få fedtlever og livsstilssygdomme – sandsynligvis også selvom man ikke spiser flere kalorier end ellers – netop fordi vores lever ikke er vågen,« siger Lars Grøntved.

I stedet påpeger forskeren, at leveren har en helt anden kraft på andre tider af døgnet.

Den er eksempelvis mest effektiv om morgenen, lyder det.

