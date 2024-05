Ét opslag på de sociale medier, og så blev der ellers sat gang i spekulationerne.

Og følger man den danske tennisspiller Clara Tauson på de sociale medier, så har man måske også lagt mærke til det.

De seneste måneder har danskeren nemlig flere gange lagt billeder op på sin Instagram-profil, hvor man kan se, at hun har brugt meget tid sammen med Danmarks næstbedste tennisspiller på herresiden, Elmer Møller, uden for banen.

Der er dog ikke tale om et nyt kærestepar i dansk tennis, slår Clara Tauson fast, da B.T. spørger hende ind til kæresterygterne på et pressemøde i Paris forud for French Open.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af CLARA (@claratauson)

»Vi er ikke mere end venner. Det er der dog mange, der spekulerer i, men det er vi altså ikke,« griner hun og fortsætter:

»Han er én af mine bedste venner, og jeg har kendt ham næsten hele mit liv.«

Det er især de seneste par år, at de to tennistalenter har opbygget et tæt forhold uden for banen.

Og så snart de begge er i Danmark, bruger de stort set enhver lejlighed til at ses.

»Vi er blevet meget tætte, efter Elmer er flyttet til København. Og så bor han lige ved siden af KB (Tausons klub i Danmark, red.), så vi bruger meget tid sammen, når vi begge er hjemme,« lyder det videre.

Søndag skal Clara Tauson forsøge at spille sig videre til anden runde ved French Open, når hun møder tyske Tatjana Maria på det berømte grusunderlag.

Du kan følge kampen live på bt.dk.