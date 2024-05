Det er opstået et regulært sugerørs-drama mellem to borgerlige spidskandidater til det kommende valg Europa-Parlamentet.

Dansk Folkepartis spidskandidat, Andersen Vistisen, langer nemlig hårdt ud efter Liberal Alliances ditto Henrik Dahl, der onsdag offentliggjorde en video, hvor han gjorde det klart, at plastiksugerør igen bør tillades.

Helt konkret var det et EU-direktiv, der i 2021 blev vedtaget om, at engangsprodukter som sugerør ikke længere er tilladte, og det har mødt stor kritik.

Men Anders Vistisen oplyser nu, at Liberal Alliance selv har et ansvar for, at EU-direktivet med forbuddet mod plastiksugerør blev vedtaget.

Dansk Folkepartis spidskandidat til EP-valget 9. juni, Anders Vistisen, langer ud efter Liberal Alliance.

Helt konkret fik den daværende VLAK-regering, der bestod af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, mandat i Folketingets Europa Udvalg til et forhandlingsmandat om direktivet, hvor plastiksugerør ikke skulle være omfattet af direktivet.

Da det blev forhandlet i EU kunne de imidlertid ikke få det igennem, men endte alligevel med at stemme for direktivet på Danmarks vegne.

»Henrik Dahls valgkampagne med film og plakater om sugerør er enten udtryk for et enormt hykleri, da LA har et hovedansvar for, at reglerne blev indført eller en afgrundsdyb uvidenhed om EU lovgivning,« siger Anders Vistisen og tilføjer:

»Jeg ved snart ikke hvad, der er værst. Men Henrik får travlt, hvis han først nu skal til at lære, hvordan EUs enorme bureaukrati er skruet sammen.«

Henrik Dahl, hvad siger du til kritikken om, at det er enormt hykleri, når du vil genindføre sugerør af plastik, når Liberal Alliance selv sad i en regering, der stemte for at forbyde det?

Spidskandidat til Europaparlamentsvalget Henrik Dahl (LA) får både kritik, fordi LA har skiftet holdning, når det gælder sugerør af plastik, og fordi det er for småligt.

»Jeg er heldigvis ikke bundet af, at VLAK-regeringen for mange år siden traf nogle forkerte beslutninger,« siger Henrik Dahl.

Han mener, at EU-landene i dag burde bruge ressourcerne på andre ting end forbud mod plastiksugerør.

»Der er i dag et ekstremt pres på vores ydre grænser, vi sakker økonomisk bagud i forhold til USA, og siden 2014 har Krim været på russiske hænder. Det burde EU bruge sine ressourcer på i stedet for at forbyde plastiksugerør og indføre mindstelønsdirektiver og øremærket barsel. Og det er det, min valgkamp handler om,« siger han og sender en lille børn til Anders Vistisen.

»Jeg synes, at Vistisen skulle tage at komme i sommerhumør og lade mig hjælpe ham med at bekæmpe EUs dumme regler,« siger Henrik Dahl.

Anders Vistisen holder fast i sin kritik.

»Det er dybt mærkværdigt, at når der er EU-valg, så vil partierne gerne fremstille sig som modstandere af alle EUs tosserier, men i det daglige arbejde i Folketinget, så er det jo dem, der stemmer EUs dårlige lovgivning igennem, der generer danskerne i deres hverdag,« siger han.

