Selvom der gået et halvt år, siden kong Frederik, der dengang var kronprins, havnede på alverdens forsider, efter et opsigtsvækkende ophold i Madrid, så spøger sagen fortsat i kulissen.

Det vurderer to eksperter i denne uges udgave af B.T. s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

»Nu har vi talt rigtig pænt her i dag om nogle af kong Frederiks store styrker, og dem er der mange af, og det er også derfor, jeg tror, at han går hen og bliver en god, stærk og populær konge, men han har også sine udfordringer,« lyder det fra kongehusekspert Thomas Larsen.

Kommentaren kommer, da snakken falder på, om Madrid-sagen, hvor kronprinsen angiveligt overnattede hos sin spansk-mexicanske veninde Genoveva Casanova, havde en indflydelse på dronning Margrethes abdikation.

»Der klart - at vi skal ikke se flere rejser til Madrid – for at sige det meget direkte,« lyder det fra Thomas Larsen, der mener, at sagen skabte 'problemer for alle omkring ham (kong Frederik. red.)'.

Kongehuset har ikke på noget tidspunkt ønsket at kommentere historierne om opholdet i Madrid, men har oplyst, at de ikke kommenterer på 'rygter og insinuationer'.

Kommunikationsekspert Morten Crone mener ikke, at der er blevet lagt låg på sagen endnu:

»Ikke 100 procent. Det er der ikke,« siger han i 'Kongehuset bag kulissen' og tilføjer:

»En af de udfordringer, som der er ved, at kong Frederik er meget dedikeret til de ting, han kaster sig ud i, det er, at han nogen gange kan fremstå en lille smule egoistisk i forhold til den rolle, han også en er en del af,« siger han.

Hør, hvorfor de to eksperter mener, at flere private besøg i Madrid vil blive et problem for Kongen. Og mener de, sagen var medvirkende til, at dronning Margrethe abdicerede?

Lyt 42 minutter inde med i 'Kongehuset bag kulissen' og få svaret.

Her fortæller Thomas Larsen også, hvordan det føltes at være en af de få, der vidste, at dronning Margrethe ville abdicere – før hun annoncerede det til hele Danmark i sin nytårstale.

