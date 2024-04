Sol, sangria og smukke sandstrande. De Kanariske Øer er et sikkert hit blandt danskerne med sit skønne klima året rundt.

Men nu er dele af lokalbefolkningen ved at få nok af de solhungrende turister.

Lørdag den 20. april er der varslet store demonstrationer mod masseturismen på alle de store kanariske øer, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura og La Palma.

Det sker under hashtaggene #CanariasTieneUnLímite (Kanarieøerne har en grænse) og #CanariasColapso (Kanarieøernes kollaps).

»Lørdag 20. april går vi på gaderne for endnu engang at kræve, hvad der er sund fornuft: At der tages kontrol over en situation, som er ved at kvæle os og fordriver os fra vores eget territorium,« står der i en leder i lokalavisen El País Canario, hvor opbakningen til demonstrationen er entydig.

Men hvorfor er der opstået så stor modstand mod turisterne på en øgruppe, hvor netop masseturismen er så vigtig for økonomien og beskæftigelsen? Det er der flere årsager til.

Både miljøorganisationer og lokale borgere mener, at turisterne skaber problemer med trafik, forurening, affaldshåndtering, og at masseturismen truer øernes biodiversitet.

At De Kanariske Øer simpelthen er nået til et punkt, hvor naturen ikke kan følge med længere.

»Kanarieøerne har en grænse«, lyder overskriften på denne flyer, hvor borgerne på de sydspanske øer opfordres til at deltage i demonstrationerne. Vis mere

Men det er ikke kun naturen, der ifølge aktivister, organisationer og en hel del lokale lider under masseturismen.

Det gør lokalbefolkningen også.

Hotelbyggerierne og husopkøb af velhavende nordeuropæere og andre udlændinge, som vil have et sommerhus eller nyde sit otium i sydens sol, har presset boligpriserne så højt op, at mange lokale presses ud af boligmarkedet.

Det er det, El País Canarios leder henviser til med ordene »fordriver os fra vores eget territorium«.

Her nævner lederskribenten Juan Jiménez som eksempel luksuriøse byggeprojekter som Dichosa Wellness Clinic på øen La Palma, som vil have over 80 pools og 564 værelser, når det står færdigt.

Aktivisterne understreger, at de ikke er modstandere af turismen, men de ønsker, at den bliver mere kontrolleret, bæredygtig og ikke går ud over lokalbefolkningen.

Men emnet er ømtåleligt, for som sagt er turismen ekstremt vigtig for Kanarieøerne, både hvad beskæftigelse og økonomi angår.

Derfor maner præsidenten for øgruppens lokale parlament, Fernando Clavijo, til besindighed:

»Vi er bekymrede, fordi turismen er vores vigtigste kilde til rigdom. Jeg synes ikke, at dem som kommer her for at nyde nogle dage og bruge sine penge på Kanarieøerne, fortjener at blive irettesat,« siger han til lokalavisen El Día.

Kanarieøerne er ikke det eneste sted, hvor de mange turister opleves som en gene.

På Mallorca tog en aktionsgruppe i 2023 særdeles luskede metoder i brug for at få udenlandske gæster til at holde sig væk, da de satte skilte op ved strande, hvor der på engelsk blev advaret om diverse farer, mens der nedenunder på catalansk stod »åben strand«.