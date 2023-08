Stranden er lukket. Pas på farlige gopler. Fare for faldende klippestykker. Vandet er kontamineret af spildevand.

Advarsler er der nok af.

Der er tilsyneladende adskillige gode grunde til, at engelsktalende turister absolut ikke bør opholde sig på forskellige strande på Mallorcas kyst.

Men de er faktisk totalt falske.

I hvert fald fortæller Caterva, som beskriver sig selv som værende en 'antikapitalitisk koordinator' for byen Manacor på Mallorca, at man står bag en række skilte, som er dukket op i nærheden af populære strande på den populære ferieø.

Turister advares i tydelige vendinger om, at det ikke er en god idé at opholde sig på stranden. Foto: Caterva / X Vis mere Turister advares i tydelige vendinger om, at det ikke er en god idé at opholde sig på stranden. Foto: Caterva / X

Og mens skiltene på engelsk advarer turister om farerne ved at opholde sig på de pågældende strande, så har de på catalansk et helt, helt andet budskab.

På et af skiltene står der eksempelvis 'Beach closed', stranden er lukket, på engelsk med store bogstaver.

Men under et stort piktogram med en rød streg hen over en svømmer står der på catalansk det helt modsatte:

'Platja oberta', og det betyder åben strand.

På en anden plakat advarer man de engelsktalende turister mod at opholde sig i vandet, da området altså angiveligt er ramt af farlige gopler.

Også her står der imidlertid 'platja oberta' umiddelbart nedenunder.

Andre eksempler på advarselsskilte inkluderer faldende klippestykker og badevand, som er kontamineret med spildevand.

Advarselsskilte til turister Synes du, skiltene er en god idé? JA

NEJ

Plakaterne er blevet distribueret i en række byer på Mallorca, rapporterer avisen Ultima Hora.

»I disse dage har vi gennemført en fordømmelsesaktion mod masseturismen i vigene ved Manacor,« skriver Caterva på X.

»Med lidt humor har vi sat et par plakater op, som du kan se på billederne. Fra Cala Morlanda til Cala Bota,« lyder det desuden.

»Overtagelsen af ​​bugterne er blot endnu et udtryk for, hvordan kapitalismen bruger en økonomisk aktivitet som turisme til det yderste for at overtage territoriet gratis og udvinde den maksimale merværdi fra arbejderne,« skriver Caterva også.

Turister advares i tydelige vendinger om, at det ikke er en god idé at opholde sig på stranden. Foto: Caterva / X Vis mere Turister advares i tydelige vendinger om, at det ikke er en god idé at opholde sig på stranden. Foto: Caterva / X

Samtidig forklarer man, at lokale beboere kan rekvirere både billeder og plakater ved at tage kontakt via en privat besked.

Mallorca er et af de mest populære turistmål i Europa.

Øen, som har et indbyggertal på godt 900.000 mennesker, besøges hvert år af flere end ni millioner turister, heraf 3,4 millioner tyskere og 2,3 millioner briter.

Fra Skandinavien kommer 340.000 turister årligt, fortæller man på ABC Mallorca.

Turismen på Mallorca udgjorde ifølge den lokale regering omkring 41,2 procent af øens bruttonationalprodukt i 2022.