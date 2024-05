En ny analyse præsenterer et problem, som Danmark muligvis kommer til at stå overfor.

Ifølge en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har udarbejdet for Berlingske viser nemlig en dyster fremtid.

Her kan vi komme til at mangle cykelsmede og taglæggere som eksempler, når rigtig mange danskere når pensionsalderen og bytter arbejdet ud med fritid.

AE har regnet sig frem til, at omtrent 489.000 danskere vil gå på pension frem mod 2035, skriver mediet.

Og hertil er, at det drejer sig om 22,5 procent af den faglærte arbejdskraft, hvor det sammenlignet blot er ni procent af akademikere.

Det vil sige, at cirka fire gange så mange faglærte som akademikere nærmer sig pensionsalderen.

»Vi skal tilbage til før statistikkerne for at finde et så stort generationsskifte, som der er på vej. Der er nogle rigtigt store årgange, som går på pension. Derudover er der skifte i uddannelse. Det vil være ældre faglærte, som går ud, og unge akademikere, som kommer ind,« siger analysechef i AE Emilie Damm Klarskov.

Derfor lyder bekymringen også, at vi i Danmark simpelthen kommer til at mangle faglærte hænder.

Det bliver beskrevet som en »stor omvæltning på arbejdsmarkedet«, hvor der vil være »en mangel på alt«.

Manglen på arbejdskraft kommer ifølge eksperter til at betyde, at der vil ske en skævvridning, hvor udbud og efterspørgsel ikke kan følges ad.

»Der kan være noget midlertidigt med mangel på arbejdskraft, og i de gode tider kan det blive svært. Den faglærte arbejdskraft er den, som der forsvinder mest af. Hvis man skal være bekymret for mangel på arbejdskraft, er det på dette område,« siger Jan Rose Skaksen, der er forskningschef i Rockwool Fonden.

Hvorvidt disse mennesker reelt går på pension til den tid, som analysen fremskriver, vides ikke. Derfor regner AE også ud fra, at det vil dreje sig om 400.000, der rent faktisk gør det.