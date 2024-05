For få dage siden døde en britisk mand i et fly, hvor der var ekstrem turbulens.

Nu er 12 personer blevet kvæstet på et Qatar Airways-fly grundet samme omstændigheder, skriver Sky News.

Seks passagerer og seks besætningsmedlemmer kom således til skade under en flyvetur fra Doha til Dublin, da der opstod turbulens over Tyrkiet.

»Ved landingen blev flyet mødt af redningstjenester, fordi seks passagerer og seks besætningsmedlemmer om bord rapporterede skader, efter at flyet oplevede turbulens,« siger Graeme McQueen, der er pr-ansvarlig hos Daa, der driver Dublin Lufthavn.

Han fortæller også, at både lufthavnspolitiet og brand- og redningsafdelingen er til stede, og at lufthavnsteamet vil fortsætte med at yde fuld assistance til passaferer og flypersonalet.

Det er således anden gang på én uge, at flypassagerer er blevet kvæstet grundet voldsom turbulens.

Tidligere på ugen blev et Singapore Airlines-fly også ramt af så kraftig turbulens i luftrummet over Myanmar, at en britisk passager døde af et hjertetilfælde.

Derudover er 43 personer fortsat indlagt med kvæstelser, hvor syv er i kritisk tilstand, oplyser Reuters.

Den voldsomme turbulens medførte, at flyet i løbet af et par minutter faldt 1800 meter.

Og ifølge en professor i atmosfærisk videnskab skal man kun forvente mere kraftig turbulens på fremtidens flyveture.

»Vi har gode beviser for, at turbulensen stiger på grund af klimaforandringerne,« skriver professor i atmosfærisk videnskab ved universitetet, Paul Williams, til Dagbladet.

Han fortæller også, at alvorlig turbulens i klar luft er steget med 55 procent i Nordatlanten siden 1979. Og de seneste forudsigelser viser, at der vil ske en yderligere fordobling eller tredobling af alvorlig turbulens i de kommende årtier.