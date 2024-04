De unikke kanaler. Gondolerne. Markuspladsen med de smukke renæssancebygninger og den ekstremt dyre kaffe.

Venedig er voldsomt populær blandt turisterne – ja, så populær, at byen nu som den første i verden tager et drastisk middel i brug for at reducere antallet af besøgende.

Fra og med i dag skal visse turister betale entré for at komme ind i 'Den flydende by'. Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters og The New York Times.

Med over 15 millioner besøgende om året er Venedig ved at drukne i sin egen succes, så i et forsøg på at begrænse antallet af turister har bystyret indført en éntre på fem euro (37,28 kroner).

»Venedig er ikke bare vores by, det er hele verdens by, og både af hensyn til de fastboende og til de besøgende er det blevet nødvendigt at regulere fænomenet masseturisme,« siger Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro, til TV 2.

Du kan dog som besøgende undgå at skulle til lommerne. På flere måder.

Det er kun endagsturister, som skal betale éntre, så du slipper, hvis du booker mindst en overnatning. I så fald skal du til gengæld betale en turistskat, som har eksisteret længe og også forefindes andre steder. Eksempelvis på Mallorca.

Kommer du kun på visit en enkelt dag, kan du med lidt planlægning også undgå at skulle af med de fem euro.

En person viser en kalender, hvor det fremgår, hvilke dage der skal betales entré for at besøge Venedig som endagsturist. I baggrunden ses Santa Lucia-togstationen. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En person viser en kalender, hvor det fremgår, hvilke dage der skal betales entré for at besøge Venedig som endagsturist. I baggrunden ses Santa Lucia-togstationen. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

Det er således kun på 29 udvalgte dage i 2024, der skal betales entré – typisk i weekender eller på helligdage, hvor tilstrømningen af turister er særlig stor.

Der skal kun betales entré mellem klokken 08.30 og 16, så hvis du udelukkende vil se Venedig 'by night', kan adgangsbilletten – som kan købes på hjemmesiden cda.veneziaunica.it/en – også undgås.

Børn under 14 år slipper helt for at betale ved kasse et for at besøge den verdensberømte italienske by.

Bliver du opdaget uden en gyldig billet, koster det en bøde på op til 300 euro, svarende til 2.237 kroner.

Venedig er den første beboede by i verden, som indfører entré.

Siden 1987 har Venedig været på Unescos verdensarvsliste som et 'ekstraordinært arkitektonisk mesterværk', men forrige år advarede Unesco om, at byen måtte arbejde på en mere bæredygtig turisme.