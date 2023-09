Fem euro for at se Venedig og dø.

Turisterne strømmer til den berømte italienske by i et omfang, at bystyret nu forsøger at kontrollere antallet af turister.

Derfor kan du fremover komme til at betale entré for at komme ind i byen.

Det skriver byens borgmester, Luigi Brugnaro, på det sociale medie X.

Sperimentazione del contributo di accesso per i turisti giornalieri a #Venezia: si partirà dalla primavera 2024.



Oggi in Giunta abbiamo dato il via libera all'emendamento con il testo finale della delibera che ora andrà in Consiglio Comunale.

La sperimentazione nel 2024 sarà pic.twitter.com/xF3kZouvlm — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) September 5, 2023

I første omgang er der dog tale om et forsøg, der skal vare i 30 dage.

Ifølge borgmesteren begynder forsøget i foråret 2024.

»I nogle perioder er det nødvendigt at regulere turiststrømmen, men det betyder ikke, at man lukker byen. Venedig vil altid forblive åben for alle,« skriver borgmesteren.

Børn under 14 år slipper dog for at betale ved kasse et for at besøge den verdensberømte italienske by.

Siden 1987 har Venedig været på Unescos verdensarvsliste som et "ekstraordinært arkitektonisk mesterværk", men sidste sommer advarede Unesco om, at byen måtte arbejde på en mere bæredygtig turisme.