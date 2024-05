Tusindvis af fans invaderede banen, da det lørdag stod klart, at Ipswich Town vender tilbage til Premier League efter 22 år.

Langt derfra – i Miami – festede klubbens sponsor og klart mest kendte fan, Ed Sheeran.

Udover at drikke øl med en række andre Ipswich-fans, så ringede popstjernen også på FaceTime til Ipswich-spillerne, der dansede og jublede i omklædningsrummet.

Det viser en video på Ed Sheerans Instagram-profil. Se den nederst i artiklen.

Ed Sheeran har ofte været på stadion for at se Ipswich. Foto: Dave Shopland/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Sheeran er i Miami i forbindelse med weekendens Formel 1-grandprix, hvor han søndag gav koncert.

Men lørdag havde han altså tid til at feste løs over hjerteklubbens historiske præstation.

Det er andet år i træk, at Ipswich rykker op.

»Meget følelsesladet. Det er ikke så længe siden, at jeg sad på Portman Road og så dem tabe i League One med 11.000 tilskuere. Det er stort for klubben, stort for byen og stort for fodbolden og viser, at alt kan ske med tro og passion,« skriver Ed Sheeran i opslaget.

Dominic Ball fejrer sejren med et opkald til Ed Sheeran. Foto: Joe Toth/Shutterstock/Ritzau Scanpix

»Tillykke til alle spillere, folk i klubben og selvfølgelig super Kieran (McKenna, klubbens manager, red.). Jeg er ked af, at jeg ikke kan være med til at fejre det.«

På klubbens trøje står der +–=÷× Tour, fordi popstjernen er trøjesponsor.

Ipswich vandt sit hidtil eneste engelske mesterskab i 1962 og havde sin storhedstid i 1970'erne og starten af 1980'erne, der kulminerede med en UEFA Cup-triumf under den senere landstræner Bobby Robson.

Ipswich spillede senest i Premier League i 2002.