Det var under mystiske omstændigheder, at retssagen mod en 48-årig mandlig pædagog blev afbrudt tilbage i marts.

Det skete, lige før sagen skulle ind i den afsluttende fase. Her blev det pludseligt sagt, at der var kommet nye oplysninger i sagen.

Oplysningerne fik dommeren til først at lukke dørene, og siden udskyde retssagen – uden at tilhørerne og pressen fik at vide, hvad oplysningerne var.

Det har ikke været fremme før nu, hvad den pludselige udskydelse skyldtes.

Retssagen mod pædagogen, der er tiltalt for overgreb mod børn i den institution, han arbejdede i, blev afbrudt på retssagens næstsidste dag.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan manden ad flere omgange blev anmeldt for overgreb mod børn i den institution, han arbejdede i på Midtsjælland. Han nægter sig skyldig i alle anklager.

En af anmeldelserne kom fra mandens kollega, der havde fundet, hvad hun mente var tegn på overgreb hos et barn, som den 48-årige havde passet alene i en periode.

Det forklarede kollegaen i retten, hvor hun fortalte om sin tvivl omkring at anmelde manden.

»Nu er jeg slet ikke i tvivl længere om, at der er foregået noget, der ikke skal foregå. Nu skal jeg gøre noget. Nu har jeg tiet stille længe nok,« fortalte kvinden, at hun havde tænkt op til, at hun ringede til politiet.

Under det næste retsmøde i sagen fik anklageren en henvendelse fra institutionen, der gjorde, at man følte sig nødsaget til at udskyde retssagen.

Bag lukkede døre blev det forklaret, at en pædagog i institutionen fandt et lignende symptom hos et barn i institutionen, som det mandens kollega havde anmeldt ham på baggrund af.

Det blev fundet på selve dagen, hvor retssagen fandt sted – og altså imens den 48-årige pædagog sad på anklagebænken i retten i Holbæk.

Alt dette blev dommeren orienteret om, imens der var frokostpause i retssagen mod den 48-årige.

Det fik anklageren til at anmode om lukkede døre, hvor forløbet altså blev udlagt. I sidste ende resulterede det i, at retssagen blev udskudt.

Dokumenter fra retssagen viser dog, at hverken kommunen eller politiet i denne situation vurderede, at der var tale om et overgreb. Man mente at kunne vurdere, at skaden på barnet var opstået efter voldsom leg i institutionen.

Derfor vurderede hverken kommunen eller politiet, at oplysningerne havde betydning for den igangværende sag.

De nye oplysninger har dog ikke fået anklageren til at tvivle på, at den 48-årige er skyldig i henholdsvis blufærdighedskrænkelse og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje af børn i institutionen, forklarede han mandag under sagens afsluttende bemærkninger.

Her henviste han til kommunens vurdering af, at de nye oplysninger ikke havde noget at gøre med sagen mod den 48-årige.

Der forventes at falde dom i sagen senere mandag. Anklageren går efter to års fængsel.

Den 48-årige nægter sig skyldig i alle anklager, og han og hans forsvarer går derfor efter, at han skal frifindes i sagen.