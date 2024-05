Georg Koch er i dag blot 52 år gammel.

Men den tidligere Bundesliga-målmand med 213 kampe i den bedste tyske række lever på lånt tid, skriver tyske Bild.

»Sygdommen er uhelbredelig, og jeg kommer til at dø af det. Men den gode herre har ikke besluttet, hvornår han vil tage mig!« siger han til mediet.

Kræftdiagnosen blev givet til tyskeren efter et rutinetjek hos lægen, hvor han fik målt dårlige blodtal og blev sendt til videre undersøgelse. Diagnosen blev endeligt stillet i april 2023.

»Efter noget tid stillede lægen diagnosen og gav mig yderligere seks måneder at leve i – men han tog meget fejl.«

»Hej Doc, jeg er her stadig.«

Georg Kock har altså allerede levet syv måneder længere end først ventet.

Målmanden spillede over 100 kampe for Fortuna Düsseldorf, mens han udover sine 213 kampe i Bundesliga spillede over 100 kampe i den næstbedste række.

Han nåede også forbi udlandsadresser som Rapid Wien og Dinamo Zagreb, hvor han i sidstnævnte klub nåede at spille en sæson med Real Madrid-stjernen Luka Modric, som Georg Koch fortæller, at han stadig ringer sammen med i ny og næ.