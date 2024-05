Mens der ventes store Gaza-demonstrationer under Eurovision i Malmø, skruer politiet sikkerheden i top.

Betjente bevæbnet med maskingeværer patruljerer og står vagt i gaderne, og droner hænger i luften over den sydsvenske by, hvor semifinalerne og finalen for den internationale sangkonkurrence i denne uge løber af stablen.

Det har i månedsvis vakt kritik, at Israel skal deltage i showet, mens landet er i en hård og blodig konflikt med Hamas i Gaza, og svenske myndigheder forbereder sig tilsyneladende på det værste i forbindelse med arrangementet.

»Det er jo en meget, meget stor politioperation,« siger en talsperson fra svensk politi.

Ud over at politiet i Malmø får forstærkninger fra politiet i hele Sverige, henter man også politi ind fra Norge og Danmark, fortæller han.

Det bekræfter politiinspektør Thomas Ludvigsen fra Rigspolitiet i en mail:

»Efter anmodning fra svensk politi assisterer dansk politi med personale og material i forbindelse med afholdelse af Eurovision i Sverige.«

En arrangør bag en demonstration mod Israels deltagelse udtaler til DR, at han forventer, at op mod 40.000 demonstranter vil møde op fra hele i Europa.

»Vi regner med 20.000 til 40.000 demonstranter, der kommer til Malmø,« siger Nabil Abdulmajid til mediet.

Mand kropsvisiteret og barnevogne bliver undersøgt

Da B.T. besøgte Malmø søndag, var det tydeligt, at myndighederne holder et vågent øje.

Foran Clarion Hotel, hvor åbningsceremonien for Eurovision samlede deltagere og pressefolk, blev busser eskorteret af politibiler- og motorcykler, mens de blev sluset ind af betjente med rifler.

B.T.s udsendte oplevede, at en hvid Volvo stationcar med tre mænd og et palæstinensisk flag blev stoppet og ransaget foran hotellet, mens mændene blev afhørt, og mindst én af dem kropsvisiteret grundigt.

Stemningen var dårlig blandt nogle af deltagerne, som skulle ind på matriklen og blev bedt om at efterlade deres små håndtasker udenfor indhegningen – resultatet af et forbud mod tasker på arenaer og spillesteder, som Sverige har haft gennem længere tid.

Deltagere ved Eurovisions åbningsceremoni får at vide, at de ikke må have tasker med ind.

Samtidig beskriver DR, hvordan barnevogne blev sikkerhedstjekket.

Sveriges terrortrussel ligger på niveau fire ud af fem, men det er uklart, om svenske myndigheder har efterretninger om konkrete terrortrusler forbundet til Eurovision-konkurrencen.

Svensk politi bekræfter dog, at man arbejder tæt sammen med landets sikkerhedstjeneste, SÄPO, i forbindelse med Eurovision.

Kilden, som B.T. var i kontakt med, kunne dog ikke sige, om man også samarbejder med dansk efterretningstjeneste. B.T. afventer en kommentar fra Politiets Efterretningstjeneste.

Semifinalerne i Eurovision 2024 holdes tirsdag 7. maj og torsdag 9. maj.

Finalen holdes 11. maj.

Altsammen finder sted i Malmø Arena, som har en kapacitet på 15.000 mennesker.

B.T. kommer til at dække både semifinaler, finalen og demonstrationerne live.