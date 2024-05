Politiet er lige nu til stede ved Rådhuspladsen i forbindelse med en anmeldelse, der har ført til to anholdelser.

Det oplyser vagtchef Henrik Stormer til B.T.

Anholdelserne er sket for ganske kort tid siden.

Derfor kan vagtchefen ikke oplyse meget for nuværende.

Men det, han kan sige, er, at de fik en anmeldelse, der gik på, at to personer jagtede hinanden med kniv.

Ingen er kommet til skade.

Om personerne har løbet med kniv, kan politiet ikke slå fast for nuværende. Men i hvert fald har en af de to smidt en kniv fra sig, mener politiet.

Politiet kan sige, at hændelsen er sket »ved Rådhuspladsen«, hvor anholdelserne også har fundet sted.

Alder og køn på de anholdte er ukendt.

Anmeldelsen kom klokken 15.24.

B.T. følger sagen.