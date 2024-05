Klokken 04 natten til lørdag vågnede 18-årige Victoria Sønderby Löwenstein og kunne fornemme, at noget var helt galt.

Hun mærkede en sviende smerte i sine øjne, som hun aldrig har oplevet før.

»Jeg kunne ikke åbne mine øjne, samtidig med at det gjorde sindssyg ondt. Jeg følte, at jeg ikke havde kontrol over mine øjne.«

»Det var surrealistisk og nok det, som var mest skræmmende.«

18-årige Victoria vågnede om natten og have sviende smerter i øjnene efter gymnasiefest. Foto: Privat. Vis mere 18-årige Victoria vågnede om natten og have sviende smerter i øjnene efter gymnasiefest. Foto: Privat.

I timerne forinden havde hun været til gymnasiefest på Horsens Gymnasium og HF.

Det var her, at den nok mest omtalte gymnasiefest i Danmark de seneste dage fandt sted fredag aften.

Hundredvis har efter festen oplevet smerter i øjnene. Formentlig på grund af et lysshow med skadeligt UV-lys, som var tændt under festen 'raveparty'.

Og en af dem var altså Victoria Sønderby Löwenstein, som også har fortalt sin historie til TV 2 Østjylland.

Om natten prøvede hun at få bugt med smerterne på egen vis. Hun skyllede øjnene, vaskede sit ansigt og forsøgte at finde svar på Google.

Samtidig tog smerten til, mens øjnene forblev hævede og røde.

»Men jeg kunne ikke engang se min skærm på telefonen. Min mor og far var ikke hjemme, så jeg ringede til en veninde, og hendes mor kørte mig til hospitalet.«

»Jeg var bange for, at jeg ville miste synet. Det gjorde virkelig ondt.«

Lidt i klokken 05.00 ankom hun til Skejby Sygehus.

»Jeg kom ind til min læge, som lagde en lokal bedøvelse ved mine øjne. Og så fik jeg ellers væske med saltvand og antibiotikasalve i mine øjne.«

»Og det hjalp.«

Ifølge Victoria Sønderby Löwenstein fik hun fortalt af lægen, at det var godt, hun kom på hospitalet. For det kunne være endt meget værre i form af en konstant følelse af at have et fremmedlegeme i øjet – eller i værste fald miste synet, fik hun fortalte af lægen.

Lørdag vågnede Victoria op og havde det bedre. Hun var stadig øm omkring øjnene, ligesom hun skulle bære solbriller.

Hun kunne efterfølgende læse sig frem til, at adskillige fra gymnasiet havde smerter i øjnene, hvilket lægevagten og et apotek i Horsens har kunnet mærke.

Og det har efterladt Victoria Sønderby Löwenstein i chok.

»Jeg kan ikke helt forstå, at det her kan ske, og det er jeg faktisk ret chokeret over.«

Det var firmaet Firedisko, som stod for belysningen ved festen. Et firma, som gymnasiet har brugt flere gange.

Simon Ringholm, ejer af Firedisko, siger til TV 2 Østjylland, at han er rystet over, hvad der er sket.

»Så nu kigger vi på de to UV-lamper og må undersøge, om der kan være en eller anden form for fejl i dem,« siger han.

Victoria Sønderby Löwenstein tilføjer til slut, at hun møder i skole mandag morgen.

»Men det bliver med solbriller på i løbet af dagen, og så må vi se.«