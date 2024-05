I syv år har Nyborg Slot været låst af for offentligheden. Fremtiden for det, kulturminister Jacob Engell-Schmidt kalder middelalderens Christiansborg, var usikker i flere år, men nu er der godt nyt for slottet.

En økonomisk firkløver har netop kastet en redningskrans, som betyder at genopbygningen af slottet endelig kan færdiggøres, skriver kulturministeriet i en pressemeddelelse.

»Nyborg Slot fortjener at blive vist frem, for bygningen har en ekstremt central placering i Danmarks historie,« skriver Jacob Engel-Schmidt.

Arbejdet er budgetteret til 327 millioner kroner. For de penge skal der bygges en ny museumsfløj, en ringmur, derudover skal vagttårnet forhøjes.

Af det samlede beløb bidrager staten med 114 millioner kroner. Nyborg Kommune bidrager med 53 millioner kroner.

Til sidst får projektet støtte af både Realdania og A.P. Møller Fonden, som hver især giver 80 millioner kroner.

Nyborg Slot forventer at kunne åbne dørene for offentligheden i 2028.

Projektet startede i 2014, men det blev standset i 2020 efter en klage og en efterfølgende afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som stoppede byggeriet

Nyborgs borgmester har store forventninger til byggeriet.

»På Nyborg Slot blev den første grundlov underskrevet og vores moderne demokrati grundlagt. Den kulturarv skal nu fortælles i helt nye rammer, og om få år vil slottet igen være spektakulært som i sin storhedstid,« skriver Kenneth Muhs.

Det var på Nyborg Slot, at Erik 5. Klipping i 1282 underskrev Danmarks første håndfæstning, som var en aftale mellem Kongen og adelen, der skulle sikre, at Kongen ikke blev enevældig.

Erik 5. Klipping var konge af Danmark fra 1259 til 1286.