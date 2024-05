Diego Maradona har været død siden november 2020, men får stadig ikke lov til at hvile i fred.

Nu kræver hans familie, at liget af den argentinske fodboldlegende skal graves op igen.

Maradonas børn ønsker nemlig, at fodboldgudens jordiske rester skal flyttes fra den nuværende placering på en privat kirkegård i udkanten af den argentinske hovedstad Buenos Aires.

I stedet ønsker familien ham stedt til endelig hvile og hyldest i et særligt mausoleum.

Det skal ifølge børnene ske for at gøre hans grav til »et meget mere sikkert sted«, hvor fans kan hylde nationalhelten behørigt, beretter amerikanske CNN.

Derfor indgav Maradonas efterladte i torsdags en anmodning til de argentinske domstole om, at Maradonas lig bliver gravet op fra den gravplads, hvor han i november 2020 blev begravet i et massivt optog.

I dag må kun familiemedlemmer komme ind på kirkegården.

Veronica Ojeda, der er mor til Maradonas yngste søn, oplyser til lokale medier, at det ønskede mausoleum efter planen skal kaldes »Memorial del Diez«, være åbent for offentligheden og placeres tæt ved en regeringsbygning i Buenos Aires.

»Alle arvinger anmoder efter fælles overenskomst om godkendelse til flytningen til hans næste destination for evig hvile (...) på et meget sikrere sted end det nuværende,« stod der i det notat, som familien fremlagde for retten.

Her tilføjedes det også, at flytningen kan sikre, at »hele det argentinske folk og verdens borgere kan hylde vores far, som var det største argentinske idol.«

Flytningen af Maradonas jordiske rester skal efter planen finde sted omkring 30. oktober, der var den argentinske verdensstjernes fødselsdag.

I sin imponerende karriere vandt Diego Maradona blandt andet i 1986 VM-guld med Argentina, som han fire år senere også vandt VM-sølv med.

Han døde i november 2020 i en alder af 60 år af et hjerteanfald.