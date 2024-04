Et flertal af partier på Christiansborg vil hæve abortgrænsen. Det viser et lækket aftaleudkast ifølge DR.

Regeringen og en række partier vil hæve abortgrænsen fra uge 12 til uge 18.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere fortalt til B.T., at hun netop ønsker at sætte abortgrænsen op.

»Jeg har ikke lagt mig fast på en præcis grænse, men jeg synes, vi skal løfte den,« lød det fra Mette Frederiksen tilbage i oktober.

Ifølge det lækkede aftaleudkast er det regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, som står sammen om at hæve abortgrænsen, skriver DR.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil ikke stille op til interview, så længe forhandlingerne står på.

Debatten om grænsen for fri abort har længe været et tema blandt befolkningen og på Christiansborg.

Men politikerne ville afvente en rapport og anbefalinger fra Etisk Råd, før man ville kommentere på emnet.

Dén kom i september sidste år, hvor et flertal anbefalede at hæve abortgrænsen fra 12. til 18. uge:

»Ved 18. uge giver man kvinderne mest mulighed for selv at bestemme, og der er god afstand til 22. uge, hvor fosteret kan leve,« sagde Etisk Råds formand, Leif Vestergaard Pedersen.

Og det fik i dagene, der fulgte, Mette Frederiksen til at komme med sin mening:

»Jeg er hardcore tilhænger af rettigheder til piger og kvinder, når det kommer til abort, men jeg vil også gerne have, at det er noget, vi kan samarbejde om i Folketinget,« sagde Mette Frederiksen og understregede, at hun syntes, abortgrænsen skal hæves.

Efter Etisk Råds melding meddelte Lægeforeningen, at de bakker op om at hæve abortgrænsen til 18. uge.