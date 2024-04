Præster og borgmestre landet over har onsdag haft lidt mere travlt end på en normal hverdag.

Lige præcis den dag valgte mange nemlig at blive gift, skriver fyens.dk.

Hvorfor dog det?

Svaret er datoen.

Onsdag stod der nemlig 24.04.2024 i kalenderen, og den dato har fået flere end normalt til at blive gift.

»Jeg undrede mig pludselig over, at der var tre vielser om onsdagen. Nogle gange er der måske en enkelt vielse midt på ugen eller sådan noget. Og så var det først, da jeg kiggede på datoen, det gik op for mig, det nok var derfor,« siger Mette Landtved-Holm, der er borgmester i Nordfyn Kommune, til fyens.dk.

Andre populære vielsesdage igennem tiden har været lørdag den 18. august 2018, hvor datoen var 18.08.2018, og 12. december 2012 med datoen 12.12.2012.

