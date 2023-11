Et autoværn ved Greve Centervej satte lørdag aften en brat stopper for en hæsblæsende biljagt.

I syv minutter forsøgte en 32-årig mand i en Audi med hastigheder på op til omkring 200 kilometer i timen at køre fra forfølgende politifolk.

Det mislykkedes, og nu er vanvidsbilistens hurtige bil beslaglagt af politiet med henblik på senere konfiskation.

»Eftersættelsen begyndte klokken 21.59, da en patrulje bliver opmærksom på, at bilen kører lidt stærkt på Hvidovrevej. Og herefter går det ad motorvejen og Ring 4, indtil bilisten klokken 22.06 kører ind i autoværnet i rundkørslen ved frakørslen ved Greve Centervej,« fortæller vagtchef Christian Lensby fra Københavns Vestegns Politi.

Den 32-årige vanvidsbilist blev efter uheldet tilset af sundhedspersonale, men havde ikke pådraget sig alvorlige kvæstelser.

Han var alene i bilen, som ikke var stjålet, men vagtchefen er umiddelbart i tvivl om, hvorvidt der var vanvidsbilistens egen bil.

»Foreløbig vil vi gerne holde lidt for os selv, hvad han fortæller os efter anholdelsen,« siger vagtchef Christian Lensby.

Ifølge sn.dk er vanvidsbilisten i forvejen kendt af politiet, ligesom han udover at køre for stærkt også er sigtet for at køre med narko i blodet.

I godt to år har det været muligt for politiet at beslaglægge og konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme.

Også selv om det ikke er bilens egentlige ejer, der kører bilen, kan det konfiskerede køretøj bagefter bliver solgt på auktion, så pengene går i statskassen.

Udover promillekørsel med over 2,0 kan man også blive betragtet som vanvidsbilist, hvis man kører mere end 100 procent for stærkt ved kørsel over 100 km/t eller i sig selv kører over 200 km/t.

Også hvis man kører særlig hensynsløst eller farligt kan man blive defineret som vanvidsbilist.