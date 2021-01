Det kan godt være, at der er en verdensomspændende coronaepidemi i fuld gang, men det stopper ikke popsangerinden Madonna.

På trods af pandemien har medført en lang række rejserestriktioner, så har den 62-årige sangerinde nemlig alligevel valgt at rejse verden rundt.

Ifølge adskillige britiske medier såsom The Sun, Mirror og Metro skal Madonna have besøgt hele fire forskellige lande i løbet af de seneste tre uger - fem, hvis man tæller hendes eget hjemland med.

Sangerinden skal have startet sin rejse i december, hvor hun fløj fra sit hjem i Los Angeles, USA, til London i England.

I begyndelsen af januar fløj hun så fra den britiske hovedstad til Egypten, hvorefter hun rejste videre til Malawi og Kenya i Afrika.

Madonna har ikke kommenteret de mange rejser, men hun har bestemt heller ikke lagt skjul på, at de har fundet sted.

På Instagram har hun således løbende delt billeder og videoer fra de forskellige lande.

Til Madonnas forsvar skal nævnes, at hendes rejse angiveligt begyndte fra den 20. december, hvor sangerinden fløj til London, og det først var ugen efter, at USA begyndte at fraråde rejser til Storbritannien.

Men da Madonna rejste videre fra London til Egypten og Afrika, var fritisrejser til udlandet blevet forbudt af de amerikanske myndigheder.

Sangerindens lange rejse er ikke en ensom affære.

Hun har således haft sin kæreste, danseren Ahlmalik Williams, samt fire af hendes børn - henholdsvis David Banda (15), Mercy James (14) og tvillingerne Estere og Stella (8) - med sig fra rejsens begyndelsen.

Hendes 20-årige søn Rocco skal have tilsluttet sig gruppen, da de rejste til Malawi. Ud fra Madonnas sociale medier tyder det på, at familien lige nu befunder sig i Kenya.